Экономист объяснил, почему на Западе пенсии больше российских

Экономист Никита Масленников разъяснил, почему россияне мечтают о достаточно высокой государственной пенсии, но при этом не хотят отчислять в негосударственные пенсионные фонды часть своей зарплаты.

Ранее по итогам опроса был определен размер пенсии, который необходим российским представителям различных профессий для комфортной жизни в старости. Самые высокие требования оказались у программистов, финансистов и строителей. Они хотели бы получать в старости ежемесячно 100 тысяч рублей.

На пенсию от 40 до 50 тысяч рублей в месяц претендуют медики, учителя, повара, официанты и водители. Потребности работников производства чуть скромнее: каждый пятый хотел бы получать пенсию размером от 30 до 40 тысяч рублей ежемесячно.

При этом опрос выявил нежелание большинства россиян дополнительно отчислять из своих зарплат на негосударственную накопительную пенсию.

По мнению Масленникова, те, кто рассчитывают получать от государства страховую пенсию в 40−50 тысяч рублей в месяц, пребывают в плену иллюзий. Он пояснил, что пенсия, сравнимая с западной, возможна только в случае работающей системы накопительных пенсий. В этой связи эксперт напомнил, что в России данный проект был заморожен в 2015 году.

«Тут во многом история психологическая, — прокомментировал Масленников итоги опроса в беседе с ФАН. — В последнее время россияне почувствовали реальную заботу государства об их материальном положении, эта забота выразилась в ряде трансфертов, и люди это оценили».

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

По его словам, запросы граждан на хорошее государственное обеспечение в пенсионном возрасте — это нормальная реакция на политику поддерживающих трансфертов.

В то же время система Гарантированного пенсионного плана (ГПП), разработанная Минфином и Центробанком, которая должна стать механизмом по формированию накопительной пенсии, пока так и не заработала, отметил он.

Масленников предположил, что, если эта программа хоть как-то заработает, ситуация будет меняться, однако рассчитывать на огромные пенсии от государства — нереально. Он объяснил, что, оставаясь в рамках только страховой пенсии, можно рассчитывать не более чем на 30% от зарплаты.

«А на Западе 50% выплат пенсионерам — это их накопительная пенсия. Так что и у нас без работающей накопительной программы нормальной пенсии у людей просто не будет», — заключил экономист.

Ранее экономист Антон Любич рассказал, что, по его мнению, российское государство покроет расходы за счет заморозки накопительной части пенсии граждан. По его словам, необходимо чем-то закрывать дыру в расходах. Сокращением расходов за счет экономии средств на армию никто не пойдет, развитием экономики заниматься «слишком долго и скучно», поэтому остается накопительная часть пенсии россиян.

По прогнозу финансового аналитика Виталия Калугина, через десять лет пенсию будут получать только те россияне, которые на нее самостоятельно накопят за пределами пенсионной системы. Он отметил, что уже через пять-семь лет пенсии в стране будут крайне низкими, а индексации будут легко «съедаться» инфляцией.