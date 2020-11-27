Лукашенко причислил Тихановскую к «лохушкам»

На встрече с врачами президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о перехваченной записи закрытой пресс-конференции.

По его словам, в ней принимали участие «все эти лохушки», включая Светлану Тихановскую и «всех эти беглых».

Лукашенко признался, что его поразил тот факт, что в своем выступлении Тихановская заявила: «Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю».

«Правильно, я знаю, что она ничего не решает, — продолжил белорусский лидер. — Им нужен какой-то человек, ну вот она попалась».

Он подчеркнул, что они всех своих убедили и себя убедили в том, что выборы сфальсифицированы, и их выиграла Тихановская. «И ее там держат, ну просто имя, а кого больше», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что политический кризис в его стране был организован странами Запада, которые рассчитывают минимизировать российское влияние в регионе. При этом он сослался на сводки, которые получает от КГБ.

Он также объявил, что не будет президентом при новой Конституции, текст которой пока еще разрабатывается. По его словам, представители оппозиции выступают против предлагаемых им конституционных изменений об ослаблении полномочий главы государства, потому что рассчитывают, придя к власти, получить «сильного президента».

Недавно Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ России, Украины, Молдавии и Казахстана заявил, что не намерен использовать сценарий транзита власти по примеру некоторых других постсоветских стран.



Напомним, в Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа, несмотря на активные действия силовиков, проходят массовые акции протеста. Победу на выборах, по данным ЦИК Белоруссии, с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла представительница оппозиции Светлана Тихановская, однако она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции, главная цель которого заключается в организации процесса передачи власти в стране.

