Экс-полицейский из Петербурга получил условный срок за избиение задержанных

В Петербурге к пяти годам условно был приговорен бывший сотрудник полиции, которого суд признал виновным в избиении задержанных, а также в получении взятки и составлении подложных документов.

Кроме того, его лишили права занимать должности в органах внутренних дел сроком на три года и один месяц, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, летом прошлого года Горячев вместе с двумя коллегами по патрульно-постовой службе остановили у станции метро «Садовая» в Петербурге гражданина и доставили его в пункт полиции. В ходе личного досмотра у него нашли пакет с марихуаной. Мужчине предложили заплатить 150 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности, на что тот согласился.

Летом нынешнего года Горячев вместе с сообщниками остановил на улице мужчину и предложил ему пройти досмотр. Его отвели в служебное помещение, однако он стал настаивать на присутствии понятых. После этого Горячев с сообщником принялись избивать задержанного. Затем полицейские оформили подложные документы, согласно которым задержанный обвинялся в мелком хулиганстве. После избиения мужчина попал в больницу.

В том случае Горячев также обнаружил у задержанного наркотики и предложил ему за 100 тысяч рублей откупиться от уголовного преследования. Таксиста, которого попросили привезти деньги, по пути задержали сотрудники Управления собственной безопасности петербургского главка полиции, а затем задержали и всех соучастников преступления.

Горячев признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что условным сроком отделался водитель такси Эльнур Эльдар оглы Байрамов, устроивший в мае в центре Петербурга ДТП, в результате которого женщина погибла на глазах у двух своих малолетних детей.