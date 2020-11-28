Эксперт: Facebook подал Twitter пример конструктивного диалога с Россией

Социальная сеть Facebook выплатила штраф в размере четыре миллиона рублей за нарушение закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда Таганского районна Москвы.

Постановление о взыскании с корпорации Facebook штрафа было принято 13 февраля 2020 года. Такой же штраф получила социальная сеть Twitter, однако выплачивать его она не хочет, объясняя это отсутствием юридической регистрации в России. Сейчас Twitter пытается оспорить вердикт суда Таганского района столицы.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что поступок Facebook — очень позитивный шаг. Правда, сделан он был «не совсем по доброй воле», уверен эксперт.

Очевидно, что сказалось активное обсуждение мер воздействия на транснациональные IT-корпорации за те или иные нарушения. Речь идет не только о миллионных штрафах, но и о запрете на размещение рекламы, а также о замедлении трафика. Свою позитивную роль, конечно, сыграли действия российских властей по совершенствованию законодательства в области цифровых технологий. Я думаю, что Twitter следует взять пример с Facebook и тоже начать конструктивный диалог с Россией, — сказал Малькевич.

При этом, добавил общественник, существует еще ряд проблем, которые необходимо оперативно решать. Это и нежелание зарубежных IT-компаний открывать в РФ свои официальные представительства, и осуществление предвзятой модерации контента, и жесткое цензурирование материалов российских СМИ.

«Государство обязано продолжать воздействовать на иностранные цифровые корпорации до тех пор, пока IT-гиганты не начнут вести себя цивилизованно и уважать действующее законодательство нашей страны. Нужно и дальше разрабатывать всевозможные меры воздействия на политику транснациональных IT-корпораций», — заключил Александр Малькевич.

Законопроект о хранении персональных данных российских пользователей на территории РФ вступил в силу 1 сентября 2015 года. Отметим, что Facebook, оплатив штраф, так и не предоставил отчета о переносе баз данных россиян. Поэтому компанию могут ждать новые штрафные санкции. Максимальный размер штрафа за неоднократное нарушение закона о персональных данных составляет 18 миллионов рублей.