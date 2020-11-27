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Иммунитет к SARS-CoV-2: обзор новых исследований

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Ученые до сих пор не сошлись во мнении по поводу иммунитета к коронавирусу. Кто-то заявляет, что он сохраняется до шести месяцев, кто-то считает, что повторное заражение возможно почти сразу же после выздоровления.

Новые исследования показывают, что иммунитет к SARS-CoV-2 может сохраняться от восьми месяцев до года.

Всякий раз, когда мы боремся с бактериальной или вирусной инфекцией, организм вырабатывает В-клетки и Т-клетки.

Т-клетки нацелены непосредственно на вирус и уничтожают инфицированные клетки, в то время как В-клетки изучают вирус, чтобы выработать нужные антитела. Они помогают иммунной системе запоминать врага и при следующем контакте не допускать заражения.

Такая память может сохраняться на годы. Например, так происходит с ветрянкой: достаточно раз переболеть, и у человека возникает стойкий иммунитет.

Команда исследователей из Австралии опубликовала предварительное исследование, показывающее, что организм может генерировать В-клетки, специфичные к SARS-CoV-2. Исследование выявило, что эти клетки живут по меньшей мере восемь месяцев, а возможно, и дольше.

Это означает, что эти В-клетки все еще могут активно вырабатывать антитела против SARS-CoV-2 через восемь месяцев после заражения.

© pixabay

© pixabay

Другие исследователи из США показали, что память В-клеток длится не меньше шести месяцев. Но наличие этих клеток в крови у выздоровевших пациентов не гарантирует того, что люди не могут заразиться COVID-19 снова. Для этого все еще очень мало данных.

Реинфекция редко, но случается. По данным BNO News, во всем мире было зарегистрировано всего 26 подтвержденных случаев повторного заражения. Ученые предполагают, что реальных случаев может быть больше.

А как насчет Т-клеток?

Сохранение этих клеток ученые тоже отслеживают. Недавно команда ученых из Китая и Германии опубликовала исследование, которое подтвердило наличие Т-клеток через девять месяцев после заражения.

Казалось бы, SARS-CoV-2 не похож на другие коронавирусы. Иммунитет людей к обычным коронавирусам длится совсем недолго. Мы видим, что более опасные коронавирусные инфекции, такие как SARS и MERS, вызывают длительную иммунную память — сроком до трех лет. Скорее всего, случаи реинфекции SARS-CoV-2 будут очень редкими, заключили ученые.
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