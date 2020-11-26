В Калуге собрались привлекать туристов с помощью туалетов

На туристическом форуме «Калужский край — душа России» предложили привлекать туристов в Калугу с помощью туалетов.

С такой инициативой выступила руководитель арт-группы «BÜRO» Ирина Клочкова.

Она заявила о том, что необходимо удовлетворять запросы туристов, которым нужны яркие воспоминания от путешествия. В связи с этим она предложила открыть в Калуге туалет-бутик.

Как сообщает «Калужская неделя», мэр города Дмитрий Денисов поддержал эту идею и предложил обсудить ее реализацию более детально.

По словам Клочковой, ее вдохновил пример Калининградской области, где уже работает туалет-бутик. Его посетители могут зарядить смартфоны, приобрести предметы гигиены, средства контрацепции и даже оригинальные сувениры, пишет издание.

Ранее ridus.ru рассказывал о том, что художественный руководитель Мотыгинского драматического театра (Красноярский край) Дмитрий Турков объявил о сборе средств на ремонт туалета. Всего на эти цели необходимо 300 тысяч рублей.

Также сообщалось, что в Токио появились необычные общественные туалеты. Они сделаны из «умного» стекла и выглядят абсолютно прозрачными до того момента, пока туда не заходит человек.

Кроме того, в Норвегии обнаружено архитектурное сооружение, больше напоминающее футуристическую лабораторию из фантастических фильмов, однако им оказался всего лишь общественный туалет.