Соавтор закона об иноагентах опроверг новость о грозящих россиянам штрафах

Упоминание организаций-иноагентов на страницах в соцсетях без соответствующей маркировки не повлечет за собой штрафов для рядовых пользователей интернета.

Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, являющийся соавтором законопроекта об иноагентах.

По его словам, обязанность маркировать материалы иноагентов распространяется только на самих иноагентов и зарегистрированные СМИ. Таким образом, и штрафовать будут исключительно их.

Комментируя Znak.com появившиеся в СМИ сведения о том, за упоминание организаций-иноагентов на своих личных страницах пользователей соцсетей могут привлечь к административной ответственности, Альшевских призвал журналистов рассматривать внесенные законопроекты в комплексе.

«Ни о какой ответственности пользователей соцсетей за упоминания немаркированной информации речь в законопроекте не идет», — заверил депутат.

Он добавил, что работа над законопроектами продолжается.

Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о признании иностранными агентами физических лиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором информации о военно-техническом состоянии России в интересах зарубежных структур.

Законопроект также приравнивает к иностранным агентам незарегистрированные общественные организации и запрещает размещать в СМИ материалы об иноагентах без соответствующей маркировки.

Штраф за нарушение этого запрета составит для должностных лиц от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а для юрлиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.