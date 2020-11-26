Украина получит $100 млн от Всемирного банка на борьбу с COVID-19

Всемирный банк выделит Украине на закупку вакцин и оборудования для больниц 100 млн долларов.

В настоящее время Всемирный банк и Минздрав Украины готовят совместный проект, сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

По ее словам, уже завершается работа над другим совместным со Всемирным банком проектом стоимостью более 200 млн долларов. Он называется «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

Шаталова отметила, что Всемирный банк совместно с украинским Минздравом уже реализовал полноценную реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, сообщает ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за последние сутки в стране выявлен 15 331 случай COVID-19. Это рекордно высокий показатель за весь период пандемии. Он на 10% превысил зафиксированный накануне суточный прирост числа инфицированных, который составил 13 882.

Общее число заразившихся коронавирусом на Украине достигло 677 189. Выздоровели 317 395 человек, скончались 11 717.

В украинском правительстве допустили введение в стране тотального карантина в том случае, если ежедневно будут выявлять 25−30 тысяч новых больных, пишет агентство.

Ранее Собянин объявил о продлении ограничительных мер в столице до 15 января. По его словам, сейчас удалось добиться некоторой стабилизации эпидемической обстановки по COVID-19, однако ситуация продолжает оставаться тревожной. Система здравоохранения работает в напряженном режиме, снижения уровня заболеваемости коронавирусом в столице еще не наблюдается.

При этом мэр столицы заверил, что закрывать всю Москву или отдельные секторы городской экономики не планируется.