Участник «Битвы экстрасенсов» предрек закрытие шоу после скандала с ведущим

Телеканал ТНТ отстранил от работы ведущего шоу «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова из-за подсказки одному из участников во время отборочного тура.

Как утверждает экстрасенс Алина Вердиш, популярный иллюзионист брал за слив информации немалые деньги.

В свою очередь создатели программы напомнили, что на съемках шоу за чистотой эксперимента всегда следят независимые наблюдатели.

«Ведущий Сергей Сафронов отстранен от „Битвы экстрасенсов“ в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал», — приводит StarHit официальный комментарий ТНТ.

© Михаил Терещенко/ТАСС

В беседе с «360» участник 17-го сезона шоу Антон Мамон признался, что для него не является шоком уход Сергея. «Насколько мне известно, его братья давно порвали всякие контакты с „Битвой экстрасенсов“ и неплохо себя чувствуют, — сказал он. — А потому, Сафронов ничего не потерял, возможно, даже приобрел».

Мамон выразил уверенность в том, что передача скоро совсем закроется, несмотря на неуклюжие попытки ее реабилитировать.

Собеседник телеканала добавил, что шоу давно и безнадежно устарело. «Битва экстрасенсов» сейчас «испытывает проблемы с рейтингом, молодому поколению зрителей она неинтересна, да и в целом, эта история — вчерашний день», — заключил он.

Как писал ранее ridus.ru, в ноябре 2019 года Сафронов заявил, что бесплатно ведет «Битву экстрасенсов», так как не считает правильным зарабатывать «на крови и трагедиях людей». По его словам, никакой подставы и никакого сценария в шоу нет. «Экстрасенсы говорят то, что видят, и то, что чувствуют», — заверил он.

Тем не менее в 2018 году один из участников шоу на условиях анонимности рассказал журналистам, что ему предлагали победу в передаче, если он заплатит 450 тысяч рублей.



«Битва экстрасенсов» выходит на телеканале ТНТ с 2007 года. Шоу построено на соревнованиях между людьми с неординарными способностями, которые должны проходить испытания и угадывать проблемы обратившихся в программу.