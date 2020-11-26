Эксперты оценили перспективы малых партий на выборах в Госдуму

Около 16% россиян готовы на ближайших выборах в Госдуму проголосовать за непарламентские партии. Об этом рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола ЭИСИ «Станут ли „большими“ малые партии? Перспективы и возможности новых политических сил».

Мамонов отметил, что около 8% потенциальных сторонников малых партий рассматривают для себя возможность голосования за «Яблоко» и Партию пенсионеров.

«Обе партии набрали по 4%. Далее идет партия „Зеленая альтернатива“. Показатели всех остальных непарламентских политических сил можно охарактеризовать как номинальные», — отметил Мамонов.

При этом «какого-то жесткого неприятия малых партий в российском обществе сегодня не наблюдается», добавил представитель ВЦИОМ.

Когда мы задали вопрос, «за какие из этих партий вы не проголосуете ни при каких условиях», большинство набрали от 15 до 23%, лишь только одна партия «Яблоко» набрала 40%. То есть 40% россиян заявили, что они не готовы проголосовать за эту партию ни при каких условиях, — заявил Михаил Мамонов.

Малые партии не являются объектом сфокусированного внимания. Они пока могут лишь пользоваться остаточным вниманием россиян. Такая ситуация сложилась из-за крайне низкого присутствия малых партий в информационном пространстве и слабой резонансности их деятельности, уверен эксперт.

В то же время интерес к малым партиям среди россиян постепенно растет, утверждает ведущий социолог Института развития интернета Илья Ухов.

«Об этом свидетельствуют опросы интернет-аудитории. Прирост потенциальных сторонников идет за счет несистемной оппозиции и тех, кто считает, что в нынешнем составе Госдумы их интересы не представляет ни одна парламентская партия», — пояснил эксперт.

Согласно результатам опросов, наибольшие шансы попасть в Госдуму у партии «Родина» (рейтинг 3,8—3,9%), у партии «За правду» (рейтинг 4,9%) и у Партии пенсионеров (рейтинг 9,1%). Поддержка малых партий идет за счет несистемной оппозиции. Среди опрошенных проголосовать за малые партии готовы порядка 12%, — добавил Ухов.

В 2020 году малые партии довольно успешно выступили на региональных выборах, обратила внимание политолог Анна Федорова.

«Ближе к выборам в Госдуму избиратели их спросят, чем именно они, собственно, занимались в этом году, пройдя в различные органы власти регионов. И от того, как они ответят на этот вопрос, будет зависеть их успех на выборах в нижнюю палату парламента», — полагает Федорова.

«В настоящий момент ряд малых партий заняты открытием новых отделений и выстраиванием собственной структуры. На мой взгляд, они уже не совершили самой главной ошибки, то есть не бросили всю активную деятельность после выборов. Конечно, были опасения, что малые партии будут копировать политические технологии своих старших системных товарищей, но этого не случилось. Они больше сосредоточены на продвижении своих идей в социальных сетях», — заключила эксперт.