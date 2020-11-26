Психолог объяснила, как распознать синдром Плюшкина на ранней стадии

Синдром Плюшкина — это психическое расстройство, связанное с неконтролируемой страстью к накоплению ненужных предметов. Со временем дом человека с таким синдромом напоминает склад барахла.

По мнению психолога Джессики Гришем, накопительство — это одно из проявлений обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Примерно 2,5% людей во всем мире имеют такое психическое заболевание. Существует миф, что накопительство — это последствие лени или чрезвычайной бережливости человека. Синдром Плюшкина можно вовремя заметить у своего близкого человека и обратиться к специалисту, — считает психолог.

Джессика Гришем уверена, что такое поведение нельзя игнорировать, так как накопительство может привести к опасным последствиям. Например, исследование ученых из Мельбурна показало, что пожары в домах, хозяева которых склонны к собираю вещей, составляют 0,25% всех возгораний.

Также около 12% людей, пострадавших в домашних пожарах, жили в условиях сильного беспорядка, вызванного захламлением помещений.

Возникновение синдрома Плюшкина может быть связано с глубокой психологической травмой. Например, он может появиться после гибели близкого человека, увольнения или потери имущества. Человек, который копит, чрезмерно привязан к своим вещам.

Официальный психиатрический диагноз определяется как постоянная трудность расставания с имуществом, независимо от ее фактической ценности. Это вынуждает больного собирать всевозможные вещи, которые помогают ему заполнять пустоту внутри.

pixabay

Это не мусор!

Психолог отметила, что легко отличить человека с синдромом Плюшкина от обычного неряхи. Первые тяжело переживают расставание со своими вещами.

Никогда не угрожайте человеку, не вступайте с ним в горячий спор и не выбрасывайте вещи без его разрешения. Генеральная уборка причиняет огромное беспокойство человеку, и она, как правило, ни к чему не приводит. Больной продолжит заниматься накоплением хлама, — советует психолог.

Важно обеспечить безопасное проживание таким людям. Обратите внимание, не мешают ли вещи больного проходу к дверям.



Люди с этим синдромом часто имеют сопутствующие физические или психические проблемы со здоровьем, например, физическую инвалидность, хроническую усталость, артрит, ожирение, депрессию или тревогу.