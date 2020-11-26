Онищенко назвал страны, куда не следует лететь на Новый год

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал совет россиянам, куда лучше не отправляться для встречи Нового года.

Он также рассказал, где можно с пользой для здоровья провести новогодние каникулы.

По его мнению, встречать Новый год нужно со своими близкими в семейной обстановке.

В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой Онищенко рекомендовал соблюдать осторожность и ни в коем случае не лететь на отдых в Турцию. Он считает, что там все плохо не только с COVID-19, но и со многим другим.

«За время пандемии туристическая отрасль там развалилась, навык приема туристов утрачен, — пояснил парламентарий в беседе с ФАН. — Турцию можно рекомендовать людям, которые любят играть в русскую рулетку».

Онищенко также посоветовал быть осторожными при планировании отдыха и в других странах. Он напомнил, что от заражения не спасает даже фешенебельный отель, и предупредил об опасностях, поджидающих туристов во время перелетов.

По его словам, лететь за границу можно только в случае, если вы уже привиты от COVID-19 или переболели им. Однако ехать в Турцию не стоит даже в этом случае, поскольку там можно подхватить различные энтеровирусные инфекции.

Тем, у кого есть возможность прорваться в Европу, несмотря на все ограничения, Онищенко тоже рекомендовал воздержаться от этой идеи, указав, что погода там примерно такая же, как и в России.

«Раньше люди с удовольствием ездили в Доминикану, но в этом году я не советую ездить и туда, — добавил он. — Да, там добротный сервис, неплохая эпидемическая обстановка, но возвращение в середине января, как раз под наше Крещение — огромный стресс для организма».

В качестве альтернативы Онищенко назвал Подмосковье, среднюю полосу России и Карелию. Самый оптимальный вариант, по его словам, — отдохнуть на загородной даче или в пансионате в своем регионе. При этом отдых в Крыму и Краснодарском крае можно планировать только с оглядкой на эпидемическую ситуацию в этих регионах, отметил Онищенко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке предложил сократить новогодние каникулы до двух дней. Такой была его реакция на решение правительства объявить 31 декабря 2021 года нерабочим днем.

До этого Онищенко уже высказывал свое негативное отношение к длительным новогодним каникулам. В частности, он заявил, что в условиях, когда России необходимо восстанавливать экономику, пострадавшую от пандемии COVID-19, долгие новогодние праздники становятся просто «безобразием». После всех ковидных мероприятий «страна еще десять дней будет бражничать».

