К чему привел отказ от вакцинации во время пандемии

Этой осенью многие забыли о еще одном опасном вирусном заболевании — гриппе. Несколько проведенных опросов показали, что люди отложили вакцинацию от гриппа в этом году из-за пандемии.

Отказ от вакцинации привел к росту заболеваемости гриппом. Врачи напоминают, что наличие гриппа ослабляет иммунитет, а это, в свою очередь, увеличивает вероятность подхватить COVID-19.

Случаи заболевания гриппом регистрируются во многих штатах США. И есть доказательства того, что наличие гриппа и COVID-19 в одно и то же время может подвергнуть пациента более высокому риску осложнений.

Особенно важно, чтобы дети были вакцинированы. Когда ребенок заболевает гриппом, он с большой вероятностью передаст вирус взрослым из своего окружения. В этом году по всей территории США было зарегистрировано самое большое число детских смертей от гриппа, чем когда-либо прежде, — пишет доктор Роберт Якобсон, педиатр и исследователь вакцин в детском центре клиники Мэйо.

Среди взрослых и пенсионеров тоже высокий уровень госпитализации. Врачи уверены, что в большинстве случаев эти пациенты подхватили грипп от детей.

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Также американские врачи затронули тему схожести симптомов гриппа и коронавируса. Обе эти болезни подразумевают кашель, боль в груди и горле, температуру, насморк и слабость. Грипп, как правило, проявляется через день или два после заражения. В случае заболевания COVID-19 от инфицирования до проявления симптомов может пройти от двух дней до двух недель.