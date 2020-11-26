Бутина: в США с иноагентами обращаются намного жестче, чем в России

Законы США, регулирующие деятельность иностранных агентов, намного жестче, чем российские. Об этом рассказала член Общественной палаты РФ Мария Бутина во время презентации своей книги «Тюремный дневник». Напомним, что Бутина провела более года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы иностранным агентом без уведомления властей США.

Российский закон не идет ни в какое сравнение с теми законами, которые действуют в Соединенных Штатах. Там есть четыре закона, по одному из которых меня привлекали. При этом в моем деле не было никакого состава. Не было ни политической деятельности, ни каких-либо денег, ни вредоносной деятельности для американского государства. Я просто училась и встречалась с политологами. Закон, по которому судили меня, применяется исключительно в целях политической травли, — заявила Бутина.

По ее мнению, российский закон об иностранных агентах должен быть несколько строже. «Согласно нашему законодательству, иноагентами признаются СМИ и юридические лица. Однако есть еще люди, которые работают за иностранные деньги как физические лица. Они почему-то у нас иноагентами не считаются. На мой взгляд, это нужно исправить. Вопрос не в том, чтобы запретить их деятельность, а в том, что россияне имеют полное право знать, кто стоит за тем или иным общественным деятелем», — сказала Мария Бутина.

Общественница сообщила, что в ближайшее время станет руководителем нового проекта RT «Своих не бросаем».

Одним из первых поддержавших меня деятелей стала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Когда я вернулась, RT поддержал меня, и я начала сотрудничество по проекту, связанному с освобождением наших граждан. Сейчас Маргарита Симоньян сделала мне предложение возглавить проект «Своих не бросаем», и я его принимаю, — пояснила Бутина.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о признании иностранными агентами физических лиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором информации о военно-техническом состоянии России в интересах зарубежных структур.

«Мы говорим: получаете деньги из иностранных структур — пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иноагента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие мероприятия планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами», — проинформировал один из авторов документа, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.