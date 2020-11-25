найти ×
   
  • USD -0.34
    75.47
  • EUR -0.01
    89.89
СохранитьСохранено0
×

305262

Социолог: большинство граждан Украины считают 9 Мая неуместным праздником

Small f632c44589

Сегодня большая часть граждан Украины считает, что праздновать День Победы СССР над нацистской Германией неуместно. Хотя до киевского Евромайдана, который начался в ноябре 2013 года и закончился в декабре 2014-го, таковых было меньшинство. Об этом рассказал украинский социолог Евгений Копатько в ходе конференции «Фальсификация истории Второй Мировой войны за рубежом».

«Оценка событий 1941−1945 годов радикально поменялась благодаря сознательной фальсификации истории Второй Мировой войны, инициированной западными государствами и поддержанной правительствами стран бывшего СССР. Фактического материала, отражающего подвиг советского народа во Второй Мировой войне, вполне достаточно, но в современных учебниках по истории для средних школ и вузов он никак не отмечен. У людей отсутствуют знания о Второй Мировой войне, поэтому они так восприимчивы к разного рода пропаганде», — подчеркнул Копатько.

В Харькове украинские националисты снесли памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову

В Харькове украинские националисты снесли памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову

© gov.ua

Кандидат исторических наук, доцент МГУ Александр Наумов выделил три основных направления, по которым работают фальсификаторы:

«Первое — обвинение СССР в развязывании Второй Мировой войны. Нам говорят, что СССР, заключив с Германией пакт о ненападении в августе 1939 года, фактически стал союзником Берлина в агрессии против Польши. На самом деле это не так. Германо-советский пакт не был из ряда вон выходящим событием. Подобные пакты с нацистами заключили также Великобритания, Франция и Польша. На мой взгляд, война стала неизбежной в сентябре 1938 года, когда Англия и Франция предали Чехословакию — своего союзника.

Второе направление — миф о том, что решающую роль в победе над нацизмом сыграли США и Великобритания. Он легко опровергается тем фактом, что на Восточный фронт пришлось почти 80% военных потерь Третьего рейха.

Третье направление — попытки обесценить основополагающие соглашения, подписанные по итогам Второй Мировой войны. Россию пытаются исключить из мировой политики и лишить ее статуса правопреемницы СССР. Между прочим, на соглашениях, заключенных в конце войны, пока еще держится вся мировая система взаимоотношений. Таким образом, попытки пересмотреть данные соглашения — удар по международной безопасности».

По мнению Александра Наумова, России необходимо «занять жесткую оборонительную позицию». Речь, по словам спикера, идет об «активной борьбе с мифами» и «популяризации вклада СССР в уничтожение гитлеровской Германии».

Позицию господина Наумова разделяет историк Олег Неменский: «Нынешняя реакции России на лживые заявления Запада заключается в том, что историю нужно оставить историкам. Это неправильно. Фальсификация истории Второй Мировой войны — это очень мощная кампания по дискредитации России. Фальсификаторы делают из нашей страны токсичное государство, и это им, к сожалению, удается. Поэтому российская власть просто обязана встать на защиту исторической правды».

Конференция «Фальсификация истории Второй Мировой войны за рубежом» была организована «Ридусом» на площадке «Общественной службы новостей». Модератором дискуссии выступил политолог Александр Александровский.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00118

«Может пострадать Россия»: эксперт призвал Лукашенко покинуть страну

Small a73d41983d
© Telegram

© Telegram

Происходящее в Белоруссии можно назвать гражданской войной. В ней уже погибли не менее десяти человек и более 30 тысяч пострадали. Сложившаяся в стране ситуация не позволяет рассчитывать на переговоры с президентом Лукашенко, которому лучше уйти в отставку и обеспечить передачу власти. При ином развитии событий может пострадать даже Россия, считает эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

«Лучший вариант для Лукашенко — постараться провести трансфер власти и уйти в отставку, покинув страну», — уверен он.

Оставаться в Белоруссии Лукашенко опасно, поскольку народ потребует суда над бывшим президентом. Однако, как предположил эксперт, белорусский лидер вряд ли согласится добровольно расстаться с властью. Такой вариант опасен и для Москвы, учитывая вероятные санкции со стороны Запада.

«Если он не сделает этого, то США и Европа ударят по республике жесткими санкциями, из-за которых может пострадать Россия», — цитирует слова Болкунца URA.RU.

Также, по его мнению, уже в скором времени у белорусской оппозиции появятся новые лидеры.

Противостояние власти и оппозиционно настроенных граждан в Белоруссии вызвали итоги президентских выборов, прошедших в начале августа. Лукашенко отпраздновал победу, набрав, как заявили в ЦИК, 80,1% голосов.

© Telegram

Оппозиция сразу же начала акции протеста, которые со временем становятся менее масштабными, но до сих пор не прекращаются. Правоохранительные органы жестко пресекают любые попытки противоправных действий.

Объявившая себя победительницей на президентских выборах Светлана Тихановская уехала в Литву. Бывший кандидат на пост главы государства продолжает борьбу в эмиграции, регулярно призывая к санкциям против официального Минска и его сторонников.

Минобороны Белоруссии тем временем «обеспокоено» обстановкой на западных границах и подчеркивает значение совместных маневров с Россией.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Полсотни белых медведей пришли в чукотское село из-за туши кита на берегу
6025147читать позжечитаю позже
Животные
Возраст 50+: пойманную у берегов Канады «праматерь» акул показали на видео
7033929читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
«Как в сезон ОРВИ»: Онищенко дал простые советы для борьбы с COVID-19

Что делать простому человеку во время пандемии?

2010714читать позжечитаю позже

Здоровье
Поможет ли пульсоксиметр выявить COVID-19 на дому20 ноября

Врач оценил повальное увлечение россиян на фоне пандемии.

-2012633читать позжечитаю позже