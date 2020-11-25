Социолог: большинство граждан Украины считают 9 Мая неуместным праздником

Сегодня большая часть граждан Украины считает, что праздновать День Победы СССР над нацистской Германией неуместно. Хотя до киевского Евромайдана, который начался в ноябре 2013 года и закончился в декабре 2014-го, таковых было меньшинство. Об этом рассказал украинский социолог Евгений Копатько в ходе конференции «Фальсификация истории Второй Мировой войны за рубежом».

«Оценка событий 1941−1945 годов радикально поменялась благодаря сознательной фальсификации истории Второй Мировой войны, инициированной западными государствами и поддержанной правительствами стран бывшего СССР. Фактического материала, отражающего подвиг советского народа во Второй Мировой войне, вполне достаточно, но в современных учебниках по истории для средних школ и вузов он никак не отмечен. У людей отсутствуют знания о Второй Мировой войне, поэтому они так восприимчивы к разного рода пропаганде», — подчеркнул Копатько.

В Харькове украинские националисты снесли памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову © gov.ua

Кандидат исторических наук, доцент МГУ Александр Наумов выделил три основных направления, по которым работают фальсификаторы:



«Первое — обвинение СССР в развязывании Второй Мировой войны. Нам говорят, что СССР, заключив с Германией пакт о ненападении в августе 1939 года, фактически стал союзником Берлина в агрессии против Польши. На самом деле это не так. Германо-советский пакт не был из ряда вон выходящим событием. Подобные пакты с нацистами заключили также Великобритания, Франция и Польша. На мой взгляд, война стала неизбежной в сентябре 1938 года, когда Англия и Франция предали Чехословакию — своего союзника.

Второе направление — миф о том, что решающую роль в победе над нацизмом сыграли США и Великобритания. Он легко опровергается тем фактом, что на Восточный фронт пришлось почти 80% военных потерь Третьего рейха.

Третье направление — попытки обесценить основополагающие соглашения, подписанные по итогам Второй Мировой войны. Россию пытаются исключить из мировой политики и лишить ее статуса правопреемницы СССР. Между прочим, на соглашениях, заключенных в конце войны, пока еще держится вся мировая система взаимоотношений. Таким образом, попытки пересмотреть данные соглашения — удар по международной безопасности».

По мнению Александра Наумова, России необходимо «занять жесткую оборонительную позицию». Речь, по словам спикера, идет об «активной борьбе с мифами» и «популяризации вклада СССР в уничтожение гитлеровской Германии».

Позицию господина Наумова разделяет историк Олег Неменский: «Нынешняя реакции России на лживые заявления Запада заключается в том, что историю нужно оставить историкам. Это неправильно. Фальсификация истории Второй Мировой войны — это очень мощная кампания по дискредитации России. Фальсификаторы делают из нашей страны токсичное государство, и это им, к сожалению, удается. Поэтому российская власть просто обязана встать на защиту исторической правды».

Конференция «Фальсификация истории Второй Мировой войны за рубежом» была организована «Ридусом» на площадке «Общественной службы новостей». Модератором дискуссии выступил политолог Александр Александровский.

