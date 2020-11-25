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Миллионы детей пропустили вакцинацию из-за пандемии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pexels.com

© pexels.com

Из-за пандемии COVID-19 миллионы детей лишились плановых прививок от гриппа, кори, полиомиелита и других опасных болезней.

По прогнозам Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA), в 2020 году дети пропустят около девяти миллионов доз вакцины. В этом году уровень вакцинации против кори составит всего 88%, что меньше, чем рекомендованное ВОЗ количество в 93%. Чем ниже показатель, тем больше времени понадобится на выработку коллективного иммунитета, напоминают врачи.

США находятся на грани серьезного кризиса иммунизации среди детей. Пандемия COVID-19 нарушила соблюдение графиков вакцинации, и особенно опасные болезни, которые мы почти побороли, могут снова стать для нас угрозой, сообщили эксперты BCBSA.

Особое опасение вызывает полиомиелит. Никаких лекарств от этого вируса нет, и единственный способ защититься — иммунизация.

Вакцина от полиомиелита очень удобна в применении — на корень языка несколько капель вакцины, и так несколько раз, согласно календарю прививок. Примечательно то, что вакцинированный ребенок защищает не только себя, но и окружающих, так как после иммунизации он выделяет ослабленный вирус, тем самым заражая (вакцинируя) окружающих.

До появления вакцины от полиомиелита погибали около 35 000 американцев в год, по данным CDC. По оценкам BCBSA, уровень вакцинации против полиомиелита в 2020 году составит 89%, что на 16% меньше, чем в 2019 году.

Требование к коллективному иммунитету CDC для полиомиелита составляет 86%.

Ученые уверены, что сейчас медицинские центры и поликлиники сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасную плановую вакцинацию. Предыдущие опросы показали, что 40% родителей заявили, что их дети пропустили вакцинацию во время пандемии. Большинство переносов прививок приходились на весну, в первую волну пандемии, и на август, когда большинство прививок обычно делают в школе.

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«Может пострадать Россия»: эксперт призвал Лукашенко покинуть страну

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© Telegram

© Telegram

Происходящее в Белоруссии можно назвать гражданской войной. В ней уже погибли не менее десяти человек и более 30 тысяч пострадали. Сложившаяся в стране ситуация не позволяет рассчитывать на переговоры с президентом Лукашенко, которому лучше уйти в отставку и обеспечить передачу власти. При ином развитии событий может пострадать даже Россия, считает эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

«Лучший вариант для Лукашенко — постараться провести трансфер власти и уйти в отставку, покинув страну», — уверен он.

Оставаться в Белоруссии Лукашенко опасно, поскольку народ потребует суда над бывшим президентом. Однако, как предположил эксперт, белорусский лидер вряд ли согласится добровольно расстаться с властью. Такой вариант опасен и для Москвы, учитывая вероятные санкции со стороны Запада.

«Если он не сделает этого, то США и Европа ударят по республике жесткими санкциями, из-за которых может пострадать Россия», — цитирует слова Болкунца URA.RU.

Также, по его мнению, уже в скором времени у белорусской оппозиции появятся новые лидеры.

Противостояние власти и оппозиционно настроенных граждан в Белоруссии вызвали итоги президентских выборов, прошедших в начале августа. Лукашенко отпраздновал победу, набрав, как заявили в ЦИК, 80,1% голосов.

© Telegram

Оппозиция сразу же начала акции протеста, которые со временем становятся менее масштабными, но до сих пор не прекращаются. Правоохранительные органы жестко пресекают любые попытки противоправных действий.

Объявившая себя победительницей на президентских выборах Светлана Тихановская уехала в Литву. Бывший кандидат на пост главы государства продолжает борьбу в эмиграции, регулярно призывая к санкциям против официального Минска и его сторонников.

Минобороны Белоруссии тем временем «обеспокоено» обстановкой на западных границах и подчеркивает значение совместных маневров с Россией.

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