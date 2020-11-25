Миллионы детей пропустили вакцинацию из-за пандемии

Из-за пандемии COVID-19 миллионы детей лишились плановых прививок от гриппа, кори, полиомиелита и других опасных болезней.

По прогнозам Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA), в 2020 году дети пропустят около девяти миллионов доз вакцины. В этом году уровень вакцинации против кори составит всего 88%, что меньше, чем рекомендованное ВОЗ количество в 93%. Чем ниже показатель, тем больше времени понадобится на выработку коллективного иммунитета, напоминают врачи.

США находятся на грани серьезного кризиса иммунизации среди детей. Пандемия COVID-19 нарушила соблюдение графиков вакцинации, и особенно опасные болезни, которые мы почти побороли, могут снова стать для нас угрозой, — сообщили эксперты BCBSA.

Особое опасение вызывает полиомиелит. Никаких лекарств от этого вируса нет, и единственный способ защититься — иммунизация.

Вакцина от полиомиелита очень удобна в применении — на корень языка несколько капель вакцины, и так несколько раз, согласно календарю прививок. Примечательно то, что вакцинированный ребенок защищает не только себя, но и окружающих, так как после иммунизации он выделяет ослабленный вирус, тем самым заражая (вакцинируя) окружающих.

До появления вакцины от полиомиелита погибали около 35 000 американцев в год, по данным CDC. По оценкам BCBSA, уровень вакцинации против полиомиелита в 2020 году составит 89%, что на 16% меньше, чем в 2019 году.

Требование к коллективному иммунитету CDC для полиомиелита составляет 86%.

Ученые уверены, что сейчас медицинские центры и поликлиники сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасную плановую вакцинацию. Предыдущие опросы показали, что 40% родителей заявили, что их дети пропустили вакцинацию во время пандемии. Большинство переносов прививок приходились на весну, в первую волну пандемии, и на август, когда большинство прививок обычно делают в школе.