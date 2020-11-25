Найдено перспективное лечение гонореи и менингита

Команда ученых из Национального института научных исследований (INRS) провела эксперимент, который доказал эффективность простой молекулы в борьбе с гонореей и менингококковым менингитом.

Эти две инфекции поражают миллионы людей во всем мире. И последние данные говорят о том, что бактерии, которые вызывают эти болезни, выработали устойчивость к антибиотикам.

Рост показателей устойчивости к антибиотикам вызывает опасения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта проблема особенно актуальна в случае Neisseria gonorrhoeae — бактерии, которая вызывает гонорею. Некоторые штаммы Neisseria gonorrhoeae выработали устойчивость ко всем эффективным антибиотикам.

Появились также устойчивые штаммы Neisseria meningitidis, вызывающей бактериальный менингит. Во время пандемии ученые особенно обеспокоены ростом устойчивости к антибиотикам, которые назначают при любом удобном случае.

Если в современном мире человеку чего-то и не хватает, так это времени. Но даже постоянный цейтнот — это не повод забывать о своем здоровье. Гонорея — инфекционное заболевание, вызываемое гноеродными бактериями Neisseria gonorrhoeae. Каждый год гонорея диагностируется примерно у 60 миллионов мужчин и женщин. Взрослый человек заражается во время незащищенного интимного контакта с больным гонококковой инфекцией. При гонорее основным осложнением у женщин являются воспалительные заболевания органов малого таза, которые негативно влияют как на репродуктивную функцию, снижая шансы на зачатие, так и на успешное вынашивание беременности, — рассказала ridus.ru врач-гинеколог Ольга Анатольевна Ливина.

В отличие от других бактерий, Neisseria, которая вызывает менингит и гонорею, развивается очень быстро из-за определенных внутренних свойств. Например, она обладает способностью заимствовать гены у других бактерий. Также штаммы этой бактерии часто мутируют.

В ходе нового исследования ученые выделили простую молекулу, которая целенаправленно воздействует только на Neisseria. Причем она убивает только патогенные бактерии, обходя полезные Neisseria, живущие в верхних дыхательных путях.

