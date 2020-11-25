найти ×
   
  • USD -0.34
    75.47
  • EUR -0.01
    89.89
СохранитьСохранено0
×

-103196

Найдено перспективное лечение гонореи и менингита

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Pixabay.com

© Pixabay.com

Команда ученых из Национального института научных исследований (INRS) провела эксперимент, который доказал эффективность простой молекулы в борьбе с гонореей и менингококковым менингитом.

Эти две инфекции поражают миллионы людей во всем мире. И последние данные говорят о том, что бактерии, которые вызывают эти болезни, выработали устойчивость к антибиотикам.

Рост показателей устойчивости к антибиотикам вызывает опасения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта проблема особенно актуальна в случае Neisseria gonorrhoeae — бактерии, которая вызывает гонорею. Некоторые штаммы Neisseria gonorrhoeae выработали устойчивость ко всем эффективным антибиотикам.

Появились также устойчивые штаммы Neisseria meningitidis, вызывающей бактериальный менингит. Во время пандемии ученые особенно обеспокоены ростом устойчивости к антибиотикам, которые назначают при любом удобном случае.

Если в современном мире человеку чего-то и не хватает, так это времени. Но даже постоянный цейтнот — это не повод забывать о своем здоровье. Гонорея — инфекционное заболевание, вызываемое гноеродными бактериями Neisseria gonorrhoeae. Каждый год гонорея диагностируется примерно у 60 миллионов мужчин и женщин. Взрослый человек заражается во время незащищенного интимного контакта с больным гонококковой инфекцией. При гонорее основным осложнением у женщин являются воспалительные заболевания органов малого таза, которые негативно влияют как на репродуктивную функцию, снижая шансы на зачатие, так и на успешное вынашивание беременности, — рассказала ridus.ru врач-гинеколог Ольга Анатольевна Ливина.

В отличие от других бактерий, Neisseria, которая вызывает менингит и гонорею, развивается очень быстро из-за определенных внутренних свойств. Например, она обладает способностью заимствовать гены у других бактерий. Также штаммы этой бактерии часто мутируют.

В ходе нового исследования ученые выделили простую молекулу, которая целенаправленно воздействует только на Neisseria. Причем она убивает только патогенные бактерии, обходя полезные Neisseria, живущие в верхних дыхательных путях.

Эта специфичность открывает двери для более фундаментальных исследований, чтобы определить, что делает одну бактерию вирулентной по сравнению с другими. Следующим шагом будет изменение структуры молекулы, чтобы сделать ее более эффективной и сохранить при этом ее специфичность. Было бы здорово создать недорогое лекарство на основе этой молекулы, которое бы отлично работало против двух опасных заболеваний, заключили ученые.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00118

«Может пострадать Россия»: эксперт призвал Лукашенко покинуть страну

Small a73d41983d
© Telegram

© Telegram

Происходящее в Белоруссии можно назвать гражданской войной. В ней уже погибли не менее десяти человек и более 30 тысяч пострадали. Сложившаяся в стране ситуация не позволяет рассчитывать на переговоры с президентом Лукашенко, которому лучше уйти в отставку и обеспечить передачу власти. При ином развитии событий может пострадать даже Россия, считает эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

«Лучший вариант для Лукашенко — постараться провести трансфер власти и уйти в отставку, покинув страну», — уверен он.

Оставаться в Белоруссии Лукашенко опасно, поскольку народ потребует суда над бывшим президентом. Однако, как предположил эксперт, белорусский лидер вряд ли согласится добровольно расстаться с властью. Такой вариант опасен и для Москвы, учитывая вероятные санкции со стороны Запада.

«Если он не сделает этого, то США и Европа ударят по республике жесткими санкциями, из-за которых может пострадать Россия», — цитирует слова Болкунца URA.RU.

Также, по его мнению, уже в скором времени у белорусской оппозиции появятся новые лидеры.

Противостояние власти и оппозиционно настроенных граждан в Белоруссии вызвали итоги президентских выборов, прошедших в начале августа. Лукашенко отпраздновал победу, набрав, как заявили в ЦИК, 80,1% голосов.

© Telegram

Оппозиция сразу же начала акции протеста, которые со временем становятся менее масштабными, но до сих пор не прекращаются. Правоохранительные органы жестко пресекают любые попытки противоправных действий.

Объявившая себя победительницей на президентских выборах Светлана Тихановская уехала в Литву. Бывший кандидат на пост главы государства продолжает борьбу в эмиграции, регулярно призывая к санкциям против официального Минска и его сторонников.

Минобороны Белоруссии тем временем «обеспокоено» обстановкой на западных границах и подчеркивает значение совместных маневров с Россией.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
Что привезет с астероида Бенну станция OSIRIS-REx
008933читать позжечитаю позже
Здоровье
Степень защиты 15–20%: ученые оценили эффект масок против COVID-19
1011445читать позжечитаю позже

главное


Спорт
А нужен ли России такой футбол

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

24243400читать позжечитаю позже

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным14 мая

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

95118907читать позжечитаю позже