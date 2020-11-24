ВОЗ признала бессмысленность карантина и обсудила перспективы «Спутника V»

Сегодня, 24 ноября, состоялся брифинг ВОЗ по вопросу пандемии коронавируса. Ведущие эксперты рассказали, как подготовиться к предстоящим праздникам и как ВОЗ относится к российской вакцине «Спутник V».

«Ридус» принял участие в онлайн-брифинге ВОЗ. В материале собрана самая интересная и актуальная информация.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что сейчас ВОЗ призывает усилить подготовку к зимнему сезону, так как прогнозируется рост числа заболевших. Только за ноябрь смертность от коронавируса по всему миру выросла на 18%.

В Европе каждые 17 секунд от коронавируса умирает один человек, — сообщил Клюге.

Также эксперт рассказал о четырех важных установках, которых придерживается ВОЗ.

Карантина можно и нужно избежать. ВОЗ уверена, что существуют инструменты, с помощью которых можно эффективно сдерживать распространение вируса. Введение тотального карантина — это последний шаг, который должен приниматься в крайних случаях.

Маски не панацея. Клюге отметил, что ВОЗ по-прежнему призывает носить маски в общественных местах. Но такая защита будет работать только при соблюдении других условий. Например, хорошей вентиляции в транспорте, а также если люди будут дезинфицировать руки после посещения общественных мест.

Вакцина не гарантирует окончания пандемии. В ВОЗ рады, что так много стран занимаются разработкой вакцины. Это дает надежду, что эффективный препарат будет доступен в ближайшее время. Но для полной иммунизации населения потребуется не один месяц.

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Также в ВОЗ заинтересованы в российской вакцине от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

Скоро ВОЗ приступит к процессу оценки вакцины-кандидата, когда институтом Гамалеи будут предоставлены все данные. Мы действительно очень заинтересованы в этой предварительной оценке, — рассказал на брифинге Клюге.

Нужно организовать безопасное образование и праздники для наших детей. Во многих европейских странах продолжают работать начальные школы, где соблюдаются новые правила: малые группы, вентиляция в классах, а также тщательная дезинфекция помещения.

В этом году у нас будут другие Рождество и Новый год. Но это не значит, что они будут менее веселыми. Призываем оставаться дома и не встречаться большими компаниями. Отложите эти встречи на 2021 год. Можно поддерживать связь онлайн, а также пользоваться сервисами доставки еды. Многие страны готовят развлекательную онлайн-программу, чтобы в праздники вы могли с пользой оставаться дома, — пояснил Ханс Клюге.

Бессимптомные случаи

Особое внимание ВОЗ уделяет отслеживанию бессимптомных случаев заболевания. На сегодняшний день все еще достоверно не известно, как много людей переносят вирус без каких-либо симптомов.

ВОЗ придерживается информации, что вирус выделяется у бессимптомных больных в течение одной-двух недель, у симптоматических пациентов — три недели. Тяжелые пациенты могут быть заразны больше месяца. Чаще всего бессимптомные случаи встречаются у детей и молодежи. ВОЗ рекомендует отслеживать контакты зараженных и проводить тестирование в случае необходимости, — рассказал на пресс-брифинге Олег Стороженко, координатор программы ВОЗ по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения.

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Грипп и COVID

Многих участников конференции интересовал вопрос, получилось ли у коронавируса вытеснить ежегодную эпидемию гриппа. На этот вопрос эксперты ВОЗ не дали однозначного ответа, так как статистика за осенне-зимний период 2020—2021 еще не собиралась.

Но в ВОЗ отметили, что противоковидные меры безопасности — например, соблюдение санитарной дистанции, ношение масок и дезинфекция рук — помогли снизить не только число случаев заболевания COVID, но и гриппа.

ВОЗ по-прежнему рекомендует проводить ежегодную вакцинацию от гриппа, а также не забывать о существовании еще одной важной прививки — от пневмококковой инфекции.

Пневмококк — это устоявшееся сокращенное название разновидности бактерии стрептококка Streptococcus pneumoniae. Эта бактерия может вызывать ряд опасных для человека заболеваний. Среди них пневмония, менингит, конъюнктивит, перитонит и сепсис.