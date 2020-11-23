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Виновник смертельного ДТП в Петербурге отделался условным сроком

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© vk.com

© vk.com

Водитель такси Эльнур Эльдар оглы Байрамов, устроивший в мае в центре Петербурга ДТП, в результате которого женщина погибла на глазах у двух своих малолетних детей, был приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Его также лишили права управления транспортным средством сроком на три года.

Не поверившие в раскаяние подсудимого потерпевшие заявили к нему гражданские иски на сумму более 11,5 млн рублей и 2,8 млн рублей.

«Часть исковых требований судом удовлетворена, с Байрамова взыскано 4 млн рублей», — приводит ТАСС сообщение объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На суде Байрамов признал свою вину. Дело слушалось в особом порядке.

Как передает агентство, авария произошла 18 мая на Суворовском проспекте. Такси врезалось сначала в автобус, затем столкнулось с еще одной машиной и выехало на тротуар. Там автомобиль сбил дорожный знак, в результате чего тот рухнул на женщину, которая шла по тротуару с двумя детьми. От удара женщина погибла на месте, дети не пострадали.

Поначалу следствие считало виновником ДТП и водителя автобуса, однако после проведенных экспертиз было установлено, что его вины в аварии нет.

Ранее сообщалось, что бывший судья Дмитрий Потолицын, признанный виновным в смертельном ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина, получил три года условно с испытательным сроком один год.

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