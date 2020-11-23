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Ребенок провел в одиночестве в московской квартире пять дней

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© pixabay.com

© pixabay.com

В квартире на Новоорловской улице в Москве сотрудники полиции нашли десятилетнего мальчика, который пять дней просидел дома в полном одиночестве.

Все это время его мать отсутствовала.

Тревогу забили соседи, которые и обратились в полицию.

Взломав дверь, стражи порядка действительно обнаружили в квартире четвероклассника 2010 года рождения.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, 31-летняя мать мальчика ведет аморальный образ жизни и нигде не работает. Дома ее не было пять дней. Сейчас ее ищут.

По данным телеканала, ребенка доставили в филиал Детской городской больницы № 9.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, из-за которых мальчик столько времени провел в одиночестве взаперти.

Ранее сообщалось, что на Литовском бульваре на юго-западе Москвы женщина бросила пятерых несовершеннолетних детей одних в квартире на несколько дней. Брошенными оказались трое мальчиков в возрасте двух, трех и девяти лет, а также две 13-летние девочки-близняшки.

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