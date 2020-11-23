Названо ещё одно негативное последствие вегетарианства

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что веганы и вегетарианцы на 43% чаще сталкиваются с переломами, чем мясоеды.

Чаще всего они ломают тазобедренный сустав, ноги и позвоночник, говорится в исследовании, опубликованном в BMC Medicine.

Это первое масштабное комплексное исследование рисков перелома у людей с разным типом питания. Мы обнаружили, что веганы имели более высокий риск перелома. Риск перелома тазобедренного сустава в 2,3 раза выше, чем у людей, которые ели мясо, — пишут авторы исследования.

В исследовании приняли участие 55 тысяч человек, живущих в Великобритании. Из них 29 тысяч ели мясо, восемь тысяч ели только рыбу, 15 тысяч были вегетарианцами и почти две тысячи человек назвали себя веганами. За здоровьем участников следили в течение 18 лет.

Всего за время исследования произошел 3941 перелом, из них 566 — переломы руки, 889 — запястья, 945 — бедра, 366 — голени, 520 — голеностопного сустава и 467 общих переломов, например, ключицы или ребра.

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Чаще всего тазобедренный сустав и ноги ломали веганы и вегетарианцы. Ученые не обнаружили существенных различий в рисках между участниками исследования при переломах рук, запястий или лодыжек.

Также особое внимание специалисты уделили весу участников. Предыдущие исследования показали, что низкий ИМТ связан с более высоким риском переломов бедра, а низкое потребление кальция и белка было связано с ухудшением здоровья костей.