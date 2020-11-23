NASA и ESA запустили новый зонд для контроля уровня Мирового океана

NASA и ESA запустили новый спутник Sentinel-6 Michael Freilich. Он займется контролем уровня Мирового океана.



Новый зонд присоединится к старым аппаратам TOPEX/Poseidon и Jason, которые собирают данные об океанах с 1992 года. Эти космические аппараты помогали ученым отслеживать скорость повышения уровня моря по мере того, как планета нагревалась.

Данные с этого спутника, который так важен для мониторинга климата и прогнозирования погоды, будут иметь беспрецедентную точность. Эти данные могут быть получены только из космоса. Информация, собранная Sentinel-6 Michael Freilich, поможет уточнить информацию по ураганам, сезонным колебаниям погоды, а также вычислить уровень повышения Мирового океана, — пишут руководители миссии.

Зонд был запущен в космос на ракете SpaceX Falcon 9 и первые месяцы миссии будет свободен от исследовательских задач, так как ученые должны провести калибровку. Как только Sentinel-6 Michael Freilich достигнет своей рабочей орбиты в 1336 км, он будет следовать за спутником Jason-3, чтобы специалисты откалибровали данные с двух спутников.

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Sentinel-6 Michael Freilich имеет размеры небольшого пикапа и предназначен для сбора точных данных об уровне моря и о том, как на него влияет глобальное потепление. Посылая электромагнитные сигналы в океан и измеряя, сколько времени им потребуется, чтобы вернуться обратно, космический аппарат измерит уровень Мирового океана с точностью до сантиметра.

Новый космический аппарат также оснащен усовершенствованным микроволновым радиометром (AMR-C) и высотомером, которые позволят исследователям наблюдать за береговой линией.

Миссия продлится пять с половиной лет, прежде чем будет запущен идентичный спутник Sentinel-6B, который будет выполнять свои задачи вплоть до 2030 года.