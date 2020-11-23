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В США одобрили новую схему лечения коронавируса

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Терапия антителами к COVID-19, используемая для лечения президента Дональда Трампа, была одобрена в США. Теперь такое лечение доступно для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, а также тем, кто входит в группу высокого риска.

В частности, было одобрено лекарство, разработанное фармацевтической компанией Regeneron, в состав которого входит комбинация из двух антител REGEN-COV2.

Разрешение на использование терапии антителами должно помочь амбулаторным пациентам избежать госпитализации и облегчить нагрузку на нашу систему здравоохранения— сказал Стивен Хан, комиссар Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA).

Леонард Шлейфер, президент и генеральный директор компании Regeneron, добавил, что этот шаг стал важным этапом в борьбе с COVID-19, поскольку пациенты, имеющие высокий риск осложнений при коронавирусе, получат лечение на ранней стадии.

Напомним, что препарат с антителами от Regeneron — это второе синтетическое лекарство с антителами после разработанного компанией Eli Lilly, получившее разрешение FDA на экстренное использование.

Иммунная система человека естественным образом вырабатывает антитела — белки, борющиеся с возбудителями заболевания. Но не всегда их достаточно, чтобы справиться с инфекцией. Препараты на основе антител связываются с поверхностным белком вируса SARS-CoV-2 и предотвращают его проникновение в клетки человека.

Препарат компании Regeneron уже прошел клиническое тестирование, в котором приняли участие 799 пациентов с легкими и умеренными симптомами COVID-19. Больным, которые подвергались высокому риску из-за различных сопутствующих заболеваний, например, ожирения или диабета, лекарство вводилось внутривенно.

Также была контрольная группа, которая получала плацебо. Пациенты, получавшие препарат, имели более низкие уровни вирусной активности по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо.

К концу ноября компания планирует выпустить более 80 тысяч доз, а к январю — около 300 тысяч. Для американцев препарат будет бесплатным.

Рекомендуемая доза составляет 1200 мг каждого из двух антител, в общей сложности 2400 мг в одной инфузии.

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