Путин объяснил позицию Москвы по принадлежности Нагорного Карабаха

Президент РФ Владимир Путин высказал свою точку зрения о принадлежности Нагорного Карабаха.

В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что Армения не признает суверенитет НКР.

«С точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики», — заявил глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия не обязана ввязываться в конфликт, и напомнил, что договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора.

Таким образом, по словам президента, Москва не должна была вовлекаться в прямое участие в боевых столкновениях, так как на территорию Армении никто не нападал.

«Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было», — подытожил он.

Напомним, 10 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, несколько районов Карабаха перейдут под контроль Азербайджана. По линии соприкосновения сторон и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

В связи с решениями, принятыми для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе Пограничному управлению ФСБ в Армении дополнительно выделено 188 военнослужащих и необходимое количество техники.

