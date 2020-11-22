В Нижегородской области больную диабетом женщину лечили от коронавируса

Страдавшую от сахарного диабета жительницу Нижегородской области лечили от COVID-19, в результате чего она умерла.

Ее родные собирались обратиться с жалобой в прокуратуру, однако важные для следствия документы оказались «утеряны и переписаны».

Тем не менее дочь скончавшейся пациентки намерена добиться справедливости.

«Вскрытие показало, что легкие у мамы были чистые, что она не болела никаким коронавирусом, а умерла из-за сахарного диабета», — рассказала она изданию «Подъём».

О произошедшем девушка подробно рассказала в своем видеообращении.

По мнению министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, делать выводы только на основе видеообращения дочери умершей не совсем правильно. В настоящее время по факту смерти женщины проводится проверка, сообщил он.

Министр добавил, что в подобных случаях всегда проводится независимая экспертиза.

Ранее ridus.ru писал о том, что Ольга Кагарлицкая, дочь врача из Самары с 50-летним стажем Геннадия Кагарлицкого, умершего после работы с больными коронавирусом, обвинила руководство больницы в сокрытии подлинной причины его смерти. Она утверждает, что ее отец умер от COVID-19, но в больнице этот факт тщательно скрывают.

Аналогичная история произошла в Санкт-Петербурге с семьей врача скорой помощи, кавалера ордена Пирогова Владимира Маньковича. 27 апреля он был госпитализирован, а уже 4 мая умер в возрасте 67 лет. Согласно посмертному диагнозу, причиной летального исхода стало заражение коронавирусной инфекцией. Но врачебная комиссия внесла целый ряд оговорок в документ, чтобы не платить его родственникам компенсацию в размере миллиона рублей.

