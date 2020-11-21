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В Киеве назвали сумму, необходимую для восстановления Донбасса

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Последствия ночного обстрела ВСУ поселка Новая Марьевка в Донецкой области. © Валентин Спринчак/ТАСС

Последствия ночного обстрела ВСУ поселка Новая Марьевка в Донецкой области. © Валентин Спринчак/ТАСС

На восстановление Донбасса потребуется от 15 до 21 миллиарда долларов, заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Ранее он рассказал о планах Киева превратить Донбасс в «зону приоритетного развития».

По его словам, есть страны и международные организации, которые готовы инвестировать и помогать в различных вопросах, касающихся, например, разминирования и экологической опасности.

«Но первым условием является демилитаризация», — цитирует Арестовича «РИА Новости».

Он также сообщил, что украинская делегация разработала «План совместных шагов», предусматривающий вывод «незаконных формирований и наемников» с территории Донбасса в начале 2021 года. По его словам, это позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.

В свою очередь глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил «План действий по Донбассу», в разработке которого могли бы принять участие все члены контактной группы.

По мнению полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. Он подчеркнул, что «представленный проект плана — это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созыв очередного саммита «нормандского формата».

 Грызлов заявил, что представленный украинской делегацией план действий по урегулированию конфликта в Донбассе свидетельствует о том, что Киев не собирается вступать в диалог с местными жителями, а готовится к новому витку военных действий. 

Как писал ранее ridus.ru, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков предсказал украинское наступление в Донбассе после победы на выборах в США Джо Байдена.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке, заверив их, что прилагает все усилия для завершения конфликта. «Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова», — заявил он в своем видеообращении, находясь на самоизоляции в киевской клинике «Феофания» после заражения коронавирусом. По его словам, война обязательно завершится и никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны.

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