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Дочь певца Криса де Бурга родила близнецов после 14 неудачных беременностей

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© Instagram.com

© Instagram.com

Обладательница титула «Мисс Мира 2003» Розанна Дэвисон, которая также является дочерью популярного ирландского певца Криса де Бурга, наконец-то смогла родить.

После 14 неудачных беременностей 36-летняя Дэвисон стала матерью двух близнецов.

На своей странице в Instagram она поделилась радостной вестью с поклонниками и сообщила имена сыновей — Оскар и Хьюго.

«Наши красивые и здоровые близнецы, Хьюго и Оскар, благополучно появились на свет утром. Теперь мы семья из пяти человек, и все наши мечты сбылись!» — написала Дэвисон в комментарии к фотографии, сделанной в роддоме.

© Instagram.com

© Instagram.com

Публикация собрала более 112 тысяч лайков.

Как отмечает «РЕН ТВ», у Дэвисон есть дочь, рожденная суррогатной матерью. Из-за редкого заболевания все 14 предыдущих попыток родить заканчивались выкидышами.

Ранее сообщалось, что 51-летняя американка Джули Ловинг родила внука, став суррогатной матерью для дочери.

Кроме того, ridus.ru писал про 45-летнюю Джули Брэлфорд из Великобритании, которая тоже родила собственного внука. Как и Джули Ловинг, женщина стала суррогатной матерью для своей дочери, которая не могла родить из-за рака шейки матки.

А женщина из Польши стала матерью через пару месяцев после своей смерти. Это стало возможно благодаря усилиям врачей, которые приняли решение сохранить жизнь ребенка своей пациентки, умершей на 17-й неделе беременности.

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