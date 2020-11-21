Фейки недели: развод Дзюбы с женой и «Черные глаза» Симоньян

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Жена Артема Дзюбы подает на развод

В России продолжают обсуждать скандальное видео с футболистом Артемом Дзюбой, на котором спортсмен занимается онанизмом.

Ролик вызвал большой резонанс, в результате чего Дзюбе пришлось столкнуться с некоторыми испытаниями. Сначала его исключили из состава сборной России. Затем в СМИ появилась фейковая новость о планах футбольного клуба «Зенит» распрощаться со своим форвардом.

Накануне анонимные Telegram-каналы сообщили, что жена Артема Дзюбы Кристина собралась разводиться. Поводом, пишут авторы Telegram-каналов, послужил тот факт, что на видео Дзюба мастурбировал во время просмотра по «Матч ТВ» передачи Марии Орзул. В 2015 году у Дзюбы была легкая любовная связь с телеведущей. Интрижка едва не разрушила брак футболиста.



Кадр из скандального видео с Артемом Дзюбой. © Twitter

Информацию о скором разводе опровергла бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Она утверждает, что Кристина не станет разводиться из-за такой ерунды, как рукоблудство. Если супруга Дзюбы простила ему мимолетный роман с Марией Орзул, то и видео, где нет других женщин, вряд ли заставит ее изменить свой семейный статус, уверена Тюльпанова.



«Нежный бутон в основании лодыжек»

Еще одной жертвой слухов стала на этой неделе главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Некто опубликовал в социальных сетях совершенно безграмотную цитату, якобы взятую из сборника рассказов госпожи Симоньян «Черные глаза».

«Ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности», — утверждает Симоньян.

Главный редактор RT вызвала автора фейка на дуэль по русскому языку:

«Либо я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела, либо мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА».

Смерть младенцев в Ростовской области

В СМИ распространилась новость о смерти восьми новорожденных в Перинатальном центре Ростовской области. Отмечалось, что роженицы обвинили в гибели младенцев персонал медучреждения. Трагедия будто бы произошла из-за несоблюдения санитарных норм.

Депутат Ростовской городской думы Наталья Оськина обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку информации об инциденте.

Позже областной Росздравнадзор опроверг гибель младенцев в Перинатальном центре. В ведомстве уточнили, что опубликованные в СМИ сведения были тщательно изучены и проверены, передает «АиФ».