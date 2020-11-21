Эпидобстановка в Турции ухудшается

Власти Турции сообщили о том, что в пятницу, 20 ноября, в стране было зафиксировано 141 смерть от коронавируса. Это стало самым высоким показателем с марта 2020 года.

Предыдущий рекорд был установлен 19 апреля, когда Турция, страна с населением 83 миллиона человек, сообщила о 127 смертях. В настоящее время в Турции коронавирус унес жизни 12 084 человек.

Ухудшение эпидобстановки в стране привело к введению новых ограничительных мер.

На днях президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что в республике вводится частичный локдаун: по выходным местные жители должны строго соблюдать режим самоизоляции, в будни разрешено выходить на улицу с 10:00 до 20:00 по местному времени.

Кинотеатры закрываются до конца года. Торговые центры, рынки, рестораны и парикмахерские будут открыты с 10:00 до 20:00 только в будние дни.



Эрдоган также перевел школы на дистанционное обучение и потребовал, чтобы рестораны работали только на вынос и доставку. Пожилым людям и детям разрешается выходить на улицу в определенное время суток.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) положительно отреагировала на карантин в Турции. Также в стране введен масочный режим.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что новые ограничения повлияют и на туризм в стране.

На 21 ноября 2020 в Турции зафиксировано 435 273 случая заражения коронавирусом Covid-19. В активной фазе болезни находятся 55 597 человек, из них 3 990 в критическом состоянии. Уровень летальности: 2,78%.

