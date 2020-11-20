Тихановская заявила о необходимости признать белорусский ОМОН террористами

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает необходимым признать террористическими организациями белорусский ОМОН, а также главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

О своей инициативе Тихановская сообщила в Нидерландах во время встречи с министром иностранных дел этой страны Стефаном Блоком.

«Мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими», — цитирует Тихановскую ее пресс-служба в Telegram-канале.

Она отметила, что те сотрудники, которые не уволятся «до окончания расследования», будут признаны соучастниками. Их ждут санкции и арест имущества.

По словам Тихановской, на «амнистию» смогут рассчитывать только те силовики, которые «перейдут на сторону народа».

Ранее оппозиционный политик объявила о планах по созданию в стране «Народного трибунала», в рамках которого предстоит «нейтрализовать идеологов и пособников режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима».

Она также наметила на 20 декабря проведение в Белоруссии самого массового марша с заявлением Народного обвинения.

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Напомним, 13 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила «народный ультиматум» действующему главе государства Александру Лукашенко, дав на его исполнение 13 дней. Оппозиция ожидала, что за это время Лукашенко остановит «насилие на улицах», освободит задержанных и объявит о своей отставке.

Тихановская также заявила, что иностранные фонды помощи бастующим белорусам собрали более 7 млн долларов, и заверила, что Европа готова потратить миллиарды долларов на поддержку будущих реформ в республике в случае смены власти.

В свою очередь уехавшая в Германию белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич предположила, что при сохранении нынешней ситуации в Белоруссии президент Александр Лукашенко победит оппозицию и останется у власти.