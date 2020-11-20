Педагог объяснила, почему роман «Война и мир» важен для изучения в школе

Ни «Войну и мир», ни «Тихий Дон» не следует убирать из школьной программы, считает преподаватель русского языка и литературы Елена Манджиева.

По ее словам, более компактных и современных произведений у нас нет.

Она также убеждена, что у каждого учителя всегда найдутся свои методы, как преподнести эти романы.

Так Манджиева прокомментировала газете «Взгляд» предложение автора учебников по литературе Ирины Мурзак убрать из школьной программы такие произведения, как «Тихий Дон» и «Война и мир», поскольку большинство детей в школе их не читают.

Свою точку зрения Мурзак объяснила тем, что педагоги не используют новые методики при изучении этих романов, поэтому подростки используют уже готовые анализы, взятые из интернета.

Манджиева в свою очередь предложила преподносить детям эти объемные произведения на примере одной главы. По ее мнению, достаточно сделать хороший анализ одного эпизода, сцены, который, во-первых, заинтересует старшеклассников, а, во-вторых, покажет всю глубокую мысль произведения.

«Если эти романы изъять из школьной программы, то вряд ли их многие станут читать или перечитывать, став взрослыми», — высказала она свое убеждение в интервью изданию.

Педагог также заверила, что сейчас молодые учителя вполне современно и интересно преподносят эти романы. «Поэтому, не думаю, что нам нужны какие-то общие современные методики подачи, потому что у каждого педагога свой подход», — резюмировала Манджиева.

В беседе с ridus.ru российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко назвал слова Мурзак «эпатажной попыткой привлечь внимание к проблеме». Сам он предложил компромиссный вариант — изменить форму подачи масштабных классических романов на уроках литературы.

Лукьяненко добавил, что исключать «Войну и мир» и «Тихий Дон» из программы целиком все же не стоит, так как школьникам нужно «первое знакомство» с ними, пусть и в сокращенной форме.

Летом по итогам опроса, проведенного сервисом MyBook, выяснилось, что более 42% россиян выступают за изучение книг о Гарри Поттере в школе. Идею убрать из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова поддерживают 24% респондентов.

