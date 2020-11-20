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Тбилисская полиция освободила захваченных заложников

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© соцсети

© соцсети

Спецоперация по освобождению заложников в Тбилиси прошла успешно.

Злоумышленник задержан, пострадавших нет.

«После нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан», — приводит «Интерфакс» слова начальника патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

Напомним, в здании микрофинансовой организации в Тбилиси вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек.

Он потребовал запретить в стране азартные игры, понизить ставки по кредитам, а также повысить пенсии.

Отмечалось, что мужчина пьян.


В своем видеообращении злоумышленник призвал сограждан выходить на улицы и «сказать свое слово» против действующей власти.

Позже он освободил шестерых из девяти заложников.

Как писал ранее ridus.ru, 21 октября вооруженный мужчина захватил заложников в одном из филиалов «Банка Грузии» в городе Зугдиди.

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