Тбилисская полиция освободила захваченных заложников
- 20 ноября 2020, 19:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Спецоперация по освобождению заложников в Тбилиси прошла успешно.
Злоумышленник задержан, пострадавших нет.
«После нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан», — приводит «Интерфакс» слова начальника патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.
Напомним, в здании микрофинансовой организации в Тбилиси вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек.
Он потребовал запретить в стране азартные игры, понизить ставки по кредитам, а также повысить пенсии.
Отмечалось, что мужчина пьян.
В своем видеообращении злоумышленник призвал сограждан выходить на улицы и «сказать свое слово» против действующей власти.
Позже он освободил шестерых из девяти заложников.
Как писал ранее ridus.ru, 21 октября вооруженный мужчина захватил заложников в одном из филиалов «Банка Грузии» в городе Зугдиди.
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