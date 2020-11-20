Артисту московского цирка пришлось разносить пиццу

Артист Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Вениамин Игумнов признался, что был вынужден из-за пандемии COVID-19 некоторое время работать доставщиком пиццы.

Игумнов известен как первый в мире дрессировщик попугаев. Он — цирковой артист в пятом поколении.

Однако, чтобы прокормить своих троих детей, ему пришлось целый месяц разносить пиццу.

Сейчас он с теплотой вспоминает выходцев из Средней Азии, которые ему очень помогли в новом для него деле.

«Действительно, ребята приняли меня в свой коллектив очень радостно, рассказали, как быстрее пройти, где какой угол срезать», — рассказал Игумнов в беседе с ФАН.

Он вспоминает, что люди, которым он приносил пиццу, смотрели на него с какой-то ухмылкой и удивлением, видимо, пытаясь отыскать у него на плече попугая.

По словам артиста, его примеру последовали многие его коллеги. «У нас тут даже была игра, кто кому больше чаевых оставит», — отметил Игумнов в интервью изданию.

Дрессировщик добавил, что если бы ему не подвернулась временная работа в передвижном цирке, то он так и остался бы в доставке.

Ранее директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о дрессировщике Сергее Нестерове, который днем ухаживал за своими питомцами, а вечером подрабатывал доставщиком еды.

Кроме того ridus.ru писал о том, что бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов пошел работать водителем такси, поскольку он лишился других видов заработка из-за ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Близкие друзья певца рассказали, что за два месяца соблюдения режима самоизоляции денежные накопления Богомазова закончились.



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