Нарышкин призвал не повторять практики Нюрнберга

Нюрнбергский процесс над нацистскими военными преступниками следует рассматривать как чрезвычайную меру. Повторение подобной практики в наши дни грозит использованием интернациональной Фемиды в качестве рычага политического давления. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на форуме «Уроки Нюрнберга».

«Применение таких подходов очень опасно. Это хорошо видно на примере одиозного международного трибунала по бывшей Югославии», — подчеркнул он.

Нарышкин напомнил, что итоги встречи «Большой тройки» в Ялте и приговоры международного военного трибунала во многом заложили основу современного мироустройства.

Признавая непреходящее значение его итогов, мы подтверждаем и свою приверженность главенствующей роли ООН в международных делах, — добавил глава СВР.

Кроме того, Сергей Нарышкин отметил, что возникшие после завершения Второй мировой войны трения между СССР, Великобританией и США позволили многим нацистским преступникам избежать ответственности и получить убежище в западных странах.

Министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание, что «иммунитет к коричневой чуме, выработанный в Нюрнберге, в некоторых странах Европы существенно снизился».

В связи с этим генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил закрепить в российском законодательстве понятие геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны.

Краснов считает необходимым дополнить закон положениями о реабилитации и пропаганде нацизма, а также об обеспечении исторической правды, передает ТАСС.



Идею генпрокурора всецело поддерживает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Вызывает недоумение решение Совета Европы о том, что Россия как правопреемница Советского Союза несет равную ответственность совместно с фашистской Германией за развязывание войны», — заключил он.