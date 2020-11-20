Росархив представил новую порцию документов о Нюрнбергском трибунале

Росархив представил очередную порцию оцифрованных документов, посвященных судебному процессу над нацистскими военными преступниками в Нюрнберге.

С документами можно ознакомиться на сайте проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».

Это более трех тысяч листов документов из фонда Нюрнбергского трибунала, находящихся на хранении в Государственном архиве Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе Росархива.

В интернет выложены вступительные и заключительные речи главных обвинителей от СССР, США, Великобритании и Франции. Также представлены документы об индивидуальной ответственности каждого подсудимого.

Еще посетители портала увидят 300 фотографий легендарного фронтового корреспондента Евгения Халдея, который занимался освещением Нюрнбергского процесса, передает ТАСС.

Напомним, что 20 ноября исполняется 75 лет со дня открытия заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге.