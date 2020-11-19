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Названы четыре слабовыраженных симптома коронавируса

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

О наличии в организме коронавирусной инфекции могут свидетельствовать четыре слабовыраженных симптома, выяснили зарубежные ученые.

Одним из таких признаков являются проблемы с желудком, проявляющиеся в виде тошноты, рвоты, диареи и потери аппетита.

При этом доктор Митч Уилсон из канадского Университета Альберты предупреждает, что данные симптомы необязательно означают, что у пациента коронавирус. Однако на них стоит обратить внимание и лучше обратиться к врачу, считает он.

По данным Американской академии офтальмологии, еще одним признаком коронавируса может быть конъюнктивит, поскольку этот симптом возникает примерно у 1−3% людей, у которых впоследствии подтвердился COVID-19.

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

В свою очередь ученые Имперского колледжа Лондона заключили, что предвестником коронавируса могут быть когнитивные нарушения, выраженные в ухудшении памяти и умственной работоспособности.

Четвертый ранний симптом COVID-19 назвали исследователи ирландского Тринити-колледжа. Им оказалась утомляемость. Ученые пришли к выводу, что усталость характерна для половины пациентов с положительным тестом на коронавирус. Кроме того, это состояние может сохраняться у них даже спустя 10 недель после выздоровления, пишет Daily Express.

Как сообщал ранее ridus.ru, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) перечислили основные различия симптомов коронавирусной инфекции и сезонных простудных заболеваний. Так, COVID-19 может вызывать такие симптомы как потеря чувства вкуса и обоняния, одышку и температуру свыше 38 градусов. В то же время в ВОЗ отмечают, что у того же гриппа и коронавируса есть схожие симптомы, например, кашель, насморк, усталость, боль в горле, лихорадка.

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