Эксперты оценили вклад «школы губернаторов» в будущее новых глав регионов

В среду, 18 ноября, президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав Белгородской области и Мордовии. Кресло врио губернатора Мордовии занял председатель правительства Дагестана Артем Здунов, а временно исполняющим обязанности главы Белгородской области стал вице-губернатор Ставропольского края Вячеслав Гладков. Оба чиновника являются выпускниками так называемой «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

«Артем Здунов является выпускником первого потока программы кадрового резерва ВШГУ, а Вячеслав Гладков закончил третий поток программы в августе этого года. Мы поздравляем наших выпускников с назначениями на эти ответственные должности. Уверен, что знания, полученные на программе кадрового резерва, помогут им в этой работе», — заявил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Артем Здунов уже имеет большой управленческий опыт, хорошо разбирается в вопросах экономики и финансов. Около восьми лет он работал в министерстве экономики Татарстана — региона, который является одним из ведущих промышленных и экономических центров России, а последние два года занимал должность главы правительства Республики Дагестан. Вячеслав Гладков имеет 20-летний опыт работы как на муниципальном, так и на региональном уровнях власти в разных регионах России. Он курировал вопросы экономики и внутренней политики, — добавил Комиссаров.

Член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков отметил в беседе с ridus.ru, что Здунов и Гладков сочетают в себе уникальные навыки, полученные в «школе губернаторов», с богатым практическим опытом.



Один возглавлял правительство Дагестана — весьма непростой республики, а другой определял внутреннюю политику большого Ставропольского края. Практический опыт в сочетании с навыками, полученными в «школе губернаторов», может сыграть позитивную роль в судьбе жителей Белгородской области и Мордовии. Гладков и Здунов не только умеют качественно подбирать команду, выстраивать программы регионального развития, чему обучают в «школе губернаторов», но и понимают все тонкости работы на отдельно взятой территории, — рассказал Комков.

«Со Здуновым Артемом Алексеевичем мы знакомы достаточно давно, вместе проходили обучение по программе развития кадрового резерва. Знаю его как человека, умеющего эффективно и оптимально решать поставленные задачи. Назначение на должность врио Республики Мордовия — пока, наверное, самый главный профессиональный вызов для него и его команды, тем более, регион достаточно сложный. В Мордовии наблюдается напряженная ситуация с распространением коронавируса, доступностью медицинских услуг, а также низкий уровень доходов населения. Уверен Артем Алексеевич найдет правильные подходы и инструменты для выполнения поставленных перед ним задач», — прокомментировал ridus.ru назначение своего одногруппника депутат Госдумы РФ Антон Гетта.



Ранее руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян подчеркивал, что регионы, где работают губернаторы, прошедшие «школу», управляются эффективнее, чем другие субъекты.



По словам Кирьяна, «школа губернаторов» имеет большое значение на старте, когда «человек приходит в регион и выстраивает команду», и в первые два года, когда «по нарастающей все больше и больше возникает проблем и нужно выбирать пути решения».