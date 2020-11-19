Как дистанционное оформление сим-карт поможет в борьбе с терроризмом

Россияне смогут оформлять сим-карту дистанционно, без посещения салона связи. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

Удаленное оформление сим-карты будет проходить через портал «Госуслуг», систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также через единую биометрическую систему. Роскомнадзор получит полномочия осуществлять контроль за процессом. Если ведомство обнаружит недостоверные данные абонента, то в регистрации сим-карты ему откажут.

Кроме того, законопроект предусматривает понятие идентификатора мобильного устройства. С его помощью абонент получит право внести смартфон в учетную запись ЕСИА. Это позволит отключить телефон по заявлению владельца при потере или краже устройства.

Главная задача законопроекта — вывести из оборота «левые» сим-карты, которые, как правило, используются мошенниками, наркоторговцами и террористами.

Регистрация сим-карт с помощью той же учетной записи на сайте государственных услуг делает еще один шаг к деанонимизации. Жизнь преступников станет труднее, а для законопослушных граждан законопроект принесет только пользу, — прокомментировал инициативу в интервью «Газете.ру» депутат Госдумы Антон Горелкин.

Законопроект, безусловно, необходимый, однако вряд ли государство сможет что-либо кардинально изменить, если будет действовать в одиночку, отметил в беседе с ridus.ru директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

«Проникновение сотовой связи в России составляет более 100%. То есть в нашей стране больше сим-карт, чем граждан. На мой взгляд, государству необходимо не только вводить дополнительные требования по идентификации граждан, но и плотно сотрудничать с операторами связи. Компании-операторы должны максимально вычистить абонентов с неподтвержденными паспортными данными. Иначе полностью вывести из оборота „левые“ сим-карты, к сожалению, не получится», — пояснил Гребенников.