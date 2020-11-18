Почему коронавирус особенно опасен для диабетиков

Давно не секрет, что пациенты с диабетом гораздо тяжелее переносят коронавирус, чем люди без этого хронического заболевания.



Вирус, вызывающий COVID-19, атакует клетки органов дыхательной системы, что часто приводит к воспалению легких. Но коронавирус повреждает не только легкие, утверждают авторы нового исследования.

COVID-19 негативно сказывается почти на всех системах организма. Например, в последнее время мы часто видим повреждения головного мозга у пациентов с диабетом, которые переболели коронавирусом, — пишут авторы работы.

Чтобы разобраться в этом явлении, ученые проанализировали медицинские карты 1357 пациентов с коронавирусной инфекцией, которые прошли КТ головы. Из них 81 человек прошел КТ головного мозга, так как были жалобы на нарушение речи и зрения.

Из 81 пациента каждый пятый столкнулся с инсультом, кровоизлиянием в мозг или закупоркой кровеносных сосудов. По меньшей мере у половины пациентов в анамнезе имелись случаи высокого кровяного давления или был сахарный диабет второго типа. Три пациента с критическими результатами умерли во время госпитализации.