найти ×
   
  • USD -0.33
    75.93
  • EUR -0.16
    90.23
СохранитьСохранено0
×

-104135

Почему коронавирус особенно опасен для диабетиков

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Давно не секрет, что пациенты с диабетом гораздо тяжелее переносят коронавирус, чем люди без этого хронического заболевания.

Вирус, вызывающий COVID-19, атакует клетки органов дыхательной системы, что часто приводит к воспалению легких. Но коронавирус повреждает не только легкие, утверждают авторы нового исследования.

COVID-19 негативно сказывается почти на всех системах организма. Например, в последнее время мы часто видим повреждения головного мозга у пациентов с диабетом, которые переболели коронавирусом, — пишут авторы работы.

Чтобы разобраться в этом явлении, ученые проанализировали медицинские карты 1357 пациентов с коронавирусной инфекцией, которые прошли КТ головы. Из них 81 человек прошел КТ головного мозга, так как были жалобы на нарушение речи и зрения.

Из 81 пациента каждый пятый столкнулся с инсультом, кровоизлиянием в мозг или закупоркой кровеносных сосудов. По меньшей мере у половины пациентов в анамнезе имелись случаи высокого кровяного давления или был сахарный диабет второго типа. Три пациента с критическими результатами умерли во время госпитализации.

COVID-19 ассоциируется с неврологическими проявлениями, а гипертония и сахарный диабет II типа часто встречаются у лиц, у которых развиваются эти проявления. Пациенты с этими заболеваниями могут подвергаться более высокому риску неврологических осложнений и должны находиться под строгим контролем во время и после госпитализации, — говорят авторы работы.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Дети нашли останки ихтиозавра на острове Русский
3018010читать позжечитаю позже
Космос
Имитация дальнего космического перелета SIRIUS-21 стартует 3 июня
303003читать позжечитаю позже

главное


Животные
Старательный кот-физкультурник попал в объектив

Мало кто умеет так «качать пресс».

2010704читать позжечитаю позже

Животные
«Я пешком постою»: кот отказался лезть в ванну к хозяйке14 октября

Все-таки не все кошки любят воду.

29047849читать позжечитаю позже