Две иностранные компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, объявили, что их испытания подходят к финишу. Речь идет о Moderna Inc. и Pfizer Inc., препараты которых показали эффективность выше 90%.

Ученые отмечают, что все еще рано делать выводы, так как для одобрения вакцины ее должны протестировать несколько десятков тысяч добровольцев. Испытания все еще продолжаются, отметили оба производителя.

Кроме того, некоторым участникам исследований Moderna и Pfizer, которые первоначально получили плацебо, наверняка будет предложена настоящая вакцина, считают ученые. Также до сих пор непонятно, как долго сохраняется защита после вакцинации. Для этого нужны длительные исследования.

Одно дело — эффективность в течение двух месяцев после вакцинации, а другое — на протяжении года. Крайне важно, чтобы на рынке были и другие вакцины, чтобы мы могли сравнить их эффективность, — сказал доктор Джесси Гудман, бывший директор отдела вакцин FDA.

Отличным конкурентом препаратам Moderna Inc. и Pfizer Inc. является российская вакцина «Спутник V», которая оказалась эффективной на 90%. Наша вакцина рассчитана не только на российский рынок: уже оставили заявки на первые партии доз ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Филиппины, Бразилия, Мексика и Индия.

Но не все так дружелюбны. Например, вакцина от COVID-19 от американской компании Moderna по ряду причин в первое время будет поступать в основном на американский рынок.

В компании заявили, что к концу года на американский рынок поступит 20 миллионов доз вакцины. Те, кто захочет купить вакцину, вероятно, просто не смогут себе это позволить, говорится в заявлении компании.

Напомним, что летом Moderna нацеливалась на 37 долларов за одну дозу, что дороже, чем у Johnson & Johnson (10 долларов) и Pfizer (20 долларов). Если Moderna станет первой в мире компанией, выпустившей вакцину от коронавируса, цена может еще вырасти. Поэтому бедные страны точно не смогут позволить себе такой дорогой препарат.