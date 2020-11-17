найти ×
   
  • USD -0.67
    76.25
  • EUR -0.78
    90.39
СохранитьСохранено0
×

-304090

Эксперт оценил предложение Совфеда расширить статус иноагентов

Small f632c44589
© warspot.ru

© warspot.ru

Предложение Совета Федерации о доработке закона об иностранных агентах — это стремление закрыть «множественные юридические лазейки», которые позволяют лицам, работающим в интересах зарубежных структур, избегать статуса иноагента. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru Алексей Мартынов.

«В то же время я опасаюсь, что кто-то может злоупотреблять подобными поправками в отношении легкомысленных граждан. Необходимо, на мой взгляд, установить очень строгие рамки, которые нельзя будет переходить, чтобы не ущемлять право людей на свободное выражение своей точки зрения. Это очень тонкий момент, и особенно он касается физических лиц. Нужно четко определить, что иностранными агентами являются лишь те деятели, которые не просто транслируют мнение той или иной зарубежной организации, но и получают за это определенное финансовое вознаграждение», — заявил Мартынов.

Напомним, что комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета намерена внести в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничение иностранного финансирования митингов и прочих публичных мероприятий, ужесточает ответственность за нарушение порядка маркировки о статусе иноагента в материалах СМИ, а также расширяет список иноагентов за счет незарегистрированных общественных объединений и физических лиц, работающих на иностранные организации.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«Снимите меня с этой штуки»: как белка «покрутилась в колесе»
2015634читать позжечитаю позже
Юмор
Миссия невыполнима: авантюры котов попали на видео
20020208читать позжечитаю позже

главное


Животные
Экология
Возраст 50+: пойманную у берегов Канады «праматерь» акул показали на видео

Хищница весит более 1,5 тонны и имеет длину более пяти метров.

7033929читать позжечитаю позже

Космос
Эксперт оценил угрозу «ложного» астероида 2020 SO для спутников Земли12 октября

«Пустая канистра из-под топлива» может вынудить маневрировать МКС.

308887читать позжечитаю позже