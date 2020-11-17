Эксперт оценил предложение Совфеда расширить статус иноагентов

Предложение Совета Федерации о доработке закона об иностранных агентах — это стремление закрыть «множественные юридические лазейки», которые позволяют лицам, работающим в интересах зарубежных структур, избегать статуса иноагента. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru Алексей Мартынов.

«В то же время я опасаюсь, что кто-то может злоупотреблять подобными поправками в отношении легкомысленных граждан. Необходимо, на мой взгляд, установить очень строгие рамки, которые нельзя будет переходить, чтобы не ущемлять право людей на свободное выражение своей точки зрения. Это очень тонкий момент, и особенно он касается физических лиц. Нужно четко определить, что иностранными агентами являются лишь те деятели, которые не просто транслируют мнение той или иной зарубежной организации, но и получают за это определенное финансовое вознаграждение», — заявил Мартынов.

Напомним, что комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета намерена внести в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничение иностранного финансирования митингов и прочих публичных мероприятий, ужесточает ответственность за нарушение порядка маркировки о статусе иноагента в материалах СМИ, а также расширяет список иноагентов за счет незарегистрированных общественных объединений и физических лиц, работающих на иностранные организации.

