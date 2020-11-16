Пашинян назвал размер финансовой помощи беженцам из Карабаха

Жителям Нагорного Карабаха, которые приехали в Армению в результате военных действий, будет оказана единовременная финансовая помощь, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

В частности, по 68 тысяч драмов (138 долларов) будет предоставлено каждому прибывшему из НКР в Армению человеку, в том числе детям.

В том случае, если у гражданина нет в Армении собственности недвижимости, он дополнительно получит 15 тысяч драмов (30 долларов), — сообщил Пашинян в Facebook.

Он отметил, что содействие будет оказано даже тем, кто вернулся из Армении в Карабах. «Мы сделаем все для обеспечения безопасности вашей дальнейшей жизни, восстановления Арцаха», — написал премьер.

Как сообщает «Интерфакс», ранее из Армении в Нагорный Карабах прибыла третья колонна с беженцами. Всего с 14 ноября в регион вернулось более 1200 жителей, пишет агентство.

Это стало возможным благодаря российским миротворцам, которые обеспечивают безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и введении в конфликтный регион российских миротворцев. Соглашение было подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Войска противоборствующих сторон остаются на занятых позициях.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за период боевых действий в Нагорном Карабахе погибли свыше 4 тысяч человек, ранены 8 тысяч, а количество беженцев исчисляется десятками тысяч.

