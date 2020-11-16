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Полезные бактерии из йогурта помогут быстро заживить перелом

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда ученых из Университета Хубэй в Ухане опубликовала исследование, в котором рассказывается, как полезные бактерии могут влиять на наше здоровье.

В частности, специалисты изучили бактерию Lactobacillus casei, которая часто встречается в кисло-молочных продуктах, например, йогурте.

Ранее многие ученые говорили о том, что эта бактерия помогает ускорить образование тканей, а также высвобождает антибактериальные вещества. Китайские ученые заинтересовались, можно ли покрывать этими бактериями протезы, чтобы ускорить выздоровление пациента после операции.

Бактерии, нанесенные на металлический имплант, могут помочь ускорить заживление и предотвратить послеоперационные инфекции. Чтобы проверить эту гипотезу ученые провели эксперимент с лабораторными крысами, у которых были сломаны большеберцовые кости.

Три крысы получили стандартные импланты, а три — импланты, покрытые бактериями L. casei. Через четыре недели исследователи обнаружили, что у крыс с покрытыми бактериями имплантами костная ткань увеличилась на 27% по сравнению с 16% у крыс с обычными протезами.

Напомним, что увеличение костной ткани является признаком заживления перелома. Одним из потенциальных рисков имплантации является инфекция в том месте, где имплант встречается с костью. Поэтому команда также проверила, помог ли имплант с бактериями избежать этой проблемы.

Оказалось, что уже через 12 часов после операции 99,9% опасных патогенов были уничтожены.

Бактерии играют важную роль в микробиоме кишечника, и все больше доказательств того, что их польза может быть использована и за пределами кишечника, — заключили авторы исследования.
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