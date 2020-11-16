Названы регионы, куда чаще всего переезжают россияне
- 16 ноября 2020, 16:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Граждане России предпочитают переезжать в четыре региона страны.
Именно на них приходится две трети всех переездов, сообщил директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов.
По его словам, миграционное движение в России осуществляется в центростремительном направлении — от периферии к столицам регионов, от них — к столичным регионам.
Он выделил четыре основные территории, куда устремлен миграционный приток: Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область.
«На них приходится фактически две трети переездов», — приводит «РИА Новости» слова Кирсанова, сказанные на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Россиян также привлекают такие теплые регионы, как Краснодарский край и Крым, добавил он.
Ранее были названы российские города, из которых стремится уехать молодежь.
Кроме того, «Левада-Центр» выяснил, что число россиян, которые «определенно не хотели бы переезжать за границу», достигло максимума за последние семь лет и составило 61%.
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