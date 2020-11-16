По вине врачей в частной клинике в Москве умерли пять пациентов

По факту смерти пяти пациентов в московской частной клинике возбуждено уголовное дело.

Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следствием установлено, что частная медицинская клиника на Мичуринском проспекте оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате это привело к смерти пяти пациентов. Еще одной женщине причинен вред здоровью средней степени тяжести.

«У организации не имелось лицензий на виды оказываемых троим пациентам медицинских услуг», — сообщается на сайте СК РФ.

В ближайшее время в рамках уголовного дела будут допрошены руководство и сотрудники клиники.

Как отмечается в сообщении, ранее Арбитражный суд Москвы аннулировал лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии».

Именно по ней осуществляла свою деятельность Первая университетская клиника, уточняет ТАСС. После смерти пяти человек в этом медучреждении в суд обратился территориальный орган Росздравнадзора.

По данным Life Shot, теперь на месте Первой университетской клиники находится WEST-клиника.



Ранее ridus.ru писал, что в Росздравнадзор по Москве и Московской области поступили жалобы на одну из частных клиник столицы. Проверка показала, что там с помощью «специального оборудования» диагностировали «нарушение в чакре».

Также сообщалось, что после пластических операций в клинике «Медланж» умерли сразу три пациентки, а в элитной московской клинике «Триумф Палас» скончалась 32-летняя мать двоих детей, собиравшаяся сделать подтяжку груди.

