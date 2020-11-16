«К Рождеству справимся»: власти Австрии начали активную борьбу с COVID

Власти Австрии рассказали, как планируют бороться со второй волной коронавируса, которая не планирует отступать.

На 16 ноября в Австрии зафиксировано 203 956 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Австрии составляет 1 829 человек, в активной фазе болезни находятся 76 453 человек, из них 599 в критическом состоянии.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране планируется проведение массового тестирования, которое начнется уже на этой неделе. Несмотря на неоднозначную ситуацию с тестированием в соседской Словакии, власти Австрии решили рискнуть:

Мы решили попробовать провести массовое тестирование. Оно будет проводиться уже в конце режима самоизоляции, чтобы обеспечить безопасное открытие школ, кинотеатров и других общественных заведений, — пояснил Курц.

Напомним, что в Словакии две трети населения прошли тестирование две недели назад, и только один процент дал положительный результат. Сейчас в стране рассматривают возможность использования экспресс-тестов на антигены SARS-CoV-2.

В Австрии на прошедших выходных прошло ужесточение карантинных мер. До 6 декабря будут закрыты ТЦ, школы и другие учебные заведения.

По мнению местных властей, массовое тестирование должно помочь стране отменить все ограничения в декабре, чтобы австрийцы могли как обычно встретить Рождество.

Австрийцы будут проходить экспресс-тесты, поэтому власти надеются, что массовое тестирование пройдет быстро и эффективно.

Ранее Себастьян Курц подвергся критике из-за того, что не принял более жестких мер осенью, когда начался всплеск заболеваемости. Карантин в стране объявили только две недели назад.

Австрия сравнительно легко справилась с первой волной пандемии, но сейчас статистика по заболевшим оставляет желать лучшего, уверены эксперты.