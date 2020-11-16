«К Рождеству справимся»: власти Австрии начали активную борьбу с COVID
- 16 ноября 2020, 11:24
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Власти Австрии рассказали, как планируют бороться со второй волной коронавируса, которая не планирует отступать.
На 16 ноября в Австрии зафиксировано 203 956 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Австрии составляет 1 829 человек, в активной фазе болезни находятся 76 453 человек, из них 599 в критическом состоянии.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране планируется проведение массового тестирования, которое начнется уже на этой неделе. Несмотря на неоднозначную ситуацию с тестированием в соседской Словакии, власти Австрии решили рискнуть:
Мы решили попробовать провести массовое тестирование. Оно будет проводиться уже в конце режима самоизоляции, чтобы обеспечить безопасное открытие школ, кинотеатров и других общественных заведений, — пояснил Курц.
Напомним, что в Словакии две трети населения прошли тестирование две недели назад, и только один процент дал положительный результат. Сейчас в стране рассматривают возможность использования экспресс-тестов на антигены SARS-CoV-2.
В Австрии на прошедших выходных прошло ужесточение карантинных мер. До 6 декабря будут закрыты ТЦ, школы и другие учебные заведения.
По мнению местных властей, массовое тестирование должно помочь стране отменить все ограничения в декабре, чтобы австрийцы могли как обычно встретить Рождество.
Австрийцы будут проходить экспресс-тесты, поэтому власти надеются, что массовое тестирование пройдет быстро и эффективно.
Ранее Себастьян Курц подвергся критике из-за того, что не принял более жестких мер осенью, когда начался всплеск заболеваемости. Карантин в стране объявили только две недели назад.
Австрия сравнительно легко справилась с первой волной пандемии, но сейчас статистика по заболевшим оставляет желать лучшего, уверены эксперты.
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