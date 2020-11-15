На выборах президента Молдавии определился лидер
- 15 ноября 2020, 22:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По данным exit-poll, проведенного исследовательской компанией Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO, на президентских выборах в Молдавии определился явный лидер.
Набрав во втором туре 55% голосов, побеждает экс-премьер страны, глава оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду.
Как известно, во второй тур вышли Санду и баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон.
«Exit-poll показывает, что во втором туре Майя Санду получает 55%, Игорь Додон — 45%", — приводит «РИА Новости» слова глава компании Intellect Group Яна Лисневского.
Как отмечает агентство, опрос проводился исключительно на избирательных участках на территории Молдавии и не включает в себя голоса жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики и представителей молдавской диаспоры в других странах.
Эксперты считают, что именно благодаря молдавским эмигрантам, проживающим за рубежом, в первом туре Санду обошла Додона.
Победителем президентских выборов будет признан тот кандидат, который получит более половины действительных голосов избирателей.
Санду уже успела обвинить власти в плохой организации прошедшего 15 ноября второго тура президентских выборов.
«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закрыла глаза на грубые нарушения избирательного кодекса, — цитирует ее ТАСС. — За границей было много ситуаций, когда ЦИК не открыла необходимое количество участков для голосования».
В свою очередь Игорь Додон заявил, что, по оценкам его штаба, он лидирует внутри страны, без учета голосов диаспоры и Приднестровья.
Как сообщается на сайте Центризбиркома, явка во втором туре составила к 22.00 мск 52,63%.
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