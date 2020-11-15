На выборах президента Молдавии определился лидер

По данным exit-poll, проведенного исследовательской компанией Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO, на президентских выборах в Молдавии определился явный лидер.

Набрав во втором туре 55% голосов, побеждает экс-премьер страны, глава оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Как известно, во второй тур вышли Санду и баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон.

«Exit-poll показывает, что во втором туре Майя Санду получает 55%, Игорь Додон — 45%", — приводит «РИА Новости» слова глава компании Intellect Group Яна Лисневского.

Майя Санду © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как отмечает агентство, опрос проводился исключительно на избирательных участках на территории Молдавии и не включает в себя голоса жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики и представителей молдавской диаспоры в других странах.

Эксперты считают, что именно благодаря молдавским эмигрантам, проживающим за рубежом, в первом туре Санду обошла Додона.

Победителем президентских выборов будет признан тот кандидат, который получит более половины действительных голосов избирателей.

Санду уже успела обвинить власти в плохой организации прошедшего 15 ноября второго тура президентских выборов.

«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закрыла глаза на грубые нарушения избирательного кодекса, — цитирует ее ТАСС. — За границей было много ситуаций, когда ЦИК не открыла необходимое количество участков для голосования».

В свою очередь Игорь Додон заявил, что, по оценкам его штаба, он лидирует внутри страны, без учета голосов диаспоры и Приднестровья.



Как сообщается на сайте Центризбиркома, явка во втором туре составила к 22.00 мск 52,63%.

