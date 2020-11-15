Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях в течение недели

В различных частях России в течение следующей недели ожидается погода с аномальным теплом и аномальным холодом.

Например, на севере европейской части будет на 4−8 градусов выше климатической нормы, а на юге европейской территории — на 4−7 градусов ниже.

При этом на азиатской территории страны температура может оказаться выше нормы на 12−20 градусов.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в целом в России погода будет неоднородная. Он уточнил, что в центре европейской части страны температура ожидается около нормы, а вот Ростовскую область, Краснодарский край, Урал, Ставрополье и Приволжье ждут отрицательные аномалии.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам, что солнечных дней в ноябре намечается в столице значительно больше обычного.

Тишковец также рассказал о том, что период бесснежья закончится в Москве в 20-х числах ноября. Он добавил, что температурный фон в последней декаде текущего месяца будет холодный, близкий к своей климатической норме.

Синоптик подчеркнул, что наступление метеорологической зимы произойдет не раньше последней недели ноября, то есть с задержкой на две недели от положенного по климату.

Ранее сообщалось, что первые заморозки в Москве нынешней осенью были отмечены 9 ноября. Они наступили в самые поздние сроки за всю историю наблюдений.