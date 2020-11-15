Эксперт объяснил, почему танки «Армата» лишили «красных глаз»

Современные вызовы в военной сфере нуждаются в новых решениях, заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Так он прокомментировал сообщение китайских аналитиков о том, что российские танки Т-14 «Армата» будут лишены такой превосходной системы защиты от противотанковых ракет, как необычные фонари электронно-оптической активной защиты «Штора-1», которые похожи на два ярких «красных глаза».

Они являлись одной из их отличительных особенностей танков Т-90, однако этой системы нет на новой российской боевой технике, созданной на платформе «Армата».

Как сообщает Sohu, отказ от «красных глаз» в танке Т-14 «Армата» логичен, так как в темноте Т-90 с включенными красными фонарями становится хорошей целью для вражеских танков, поскольку он слишком сильно привлекает внимание. По мнению китайских аналитиков, вместо «красных глаз» будут применяться более эффективные приемы — например, система «Афганит».

Танк Т-90М. © Ольга Соколова/Ridus

На вопрос корреспондента ФАН, почему было решено отказаться от установки системы «Штора-1» на новейших образцах вооружения, Кошкин ответил, что прогресс не стоит на месте и поэтому нужны новые решения.

По его словам, в настоящий момент танкостроение развивается весьма динамично. Бронетанковая техника модернизируется и совершенствуется, в том числе на новый уровень вышли системы защиты и маскировки. Кроме того, постоянно улучшаются показатели противотанковых средств — дальность и степень поражения.

«Нельзя постоянно говорить о том, что у нас существуют достижения, которые являются истиной в последней инстанции», — сказал Кошкин в беседе с изданием. Он также выразил убеждение в том, что «Штору-1» уже заменили, поскольку такой перспективный танк, как «Армата», не может остаться без защиты и маскировки.

Как писал ранее ridus.ru, в корпорации «Ростех» выразили уверенность в том, что «Армата» по своим техническим и боевым возможностям превосходит все танки мира, и «государство, на вооружение которого поступит этот танк, сможет значительно увеличить боевой потенциал своих танковых подразделений».



В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что все российские танки Т-72 планируется модернизировать до модификации Т-72Б3М.

