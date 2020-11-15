Видео: 14-этажный дом 1955 года постройки загорелся на набережной в Москве
- 15 ноября 2020, 18:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На набережной Тараса Шевченко в Москве загорелось историческое здание 1955 года постройки, известное как «Дом нефтяников».
Огонь распространяется по кровле.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как полыхает крыша 14-этажного дома.
«На Большой Дорогомиловской, 4 горит дом постройки 1955 года, созданный архитектором И. А. Французом», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Он уточнил, что горят стройматериалы и строительный мусор.
Собеседник агентства добавил, что из горящей части дома началась эвакуация людей.
Информация о пострадавших отсутствует.
В результате пожар был локализован на площади 50 кв. метров.
Как отмечает ТАСС, в разное время в этом доме проживали первый директор ЦПКиО им. Горького Бетти Глан и литературовед Евгений Пастернак, сын писателя Бориса Пастернака.
В нем также жили актер Валентин Гафт, режиссер Сергей Бондарчук и певица Любовь Казарновская.
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